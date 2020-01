Nessun ferito e danni limitati nell’incendio in via Oxilia, grazie al pronto intervento dei VdF

Le fiamme scoppiate prima delle 8 di questa mattina nella sede del Centro di Culture Contemporanea, sono state domate da una squadra dei Vigili del Fuoco di Novara.

Nessun ferito per fortuna e danni limitati, al Centro di Culture Contemporanee di Novara, interessato da un incendio sviluppatosi in prima mattinata e domato dal pronto intervento dei Vigili del Fuoco di Novara. In via Oxilia 4 la squadra intervenuta verso le 8, dopo aver spento le fiamme e messo insicurezza l’area, ha constatato danni ad alcuni elementi d’arredo, parte dell’impianto di illuminazione e una porzione della pavimentazione in laminato.