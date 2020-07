“Non chiudete le poste di via Caviggioli”. Raccolta firme promossa dal Comitato di Quartiere della Bicocca

Il Comitato Spontaneo del Quartiere Bicocca, ha promosso una raccolta firme per scongiurare la chiusura dell’Ufficio Postale di via Cavigioli. L’elenco delle attività che raccolgono i moduli.

Il Comitato Spontaneo del Quartiere Bicocca, ha promosso una raccolta firme per scongiurare la chiusura dell’Ufficio Postale di via Caviggioli. Per i promotori, si tratterebbe di perdere servizi essenziali per la zona sud-est della città (Bicocca-Olengo), dove esiste una densità abitativa rilevante ed insistono numerose piccole attività; ma soprattutto l’età media è decisamente alta, ed una fetta rilevante dei residenti è composta da pensionati, alcuni dei quali “con difficoltà motorie”, scrive in una nota stampa il Comitato, il quale specifica come: “Lo spostamento dell’ufficio presso la sede di via Col di Lana, comporterebbe una situazione critica, anche per la tipologia e l’ubicazione della sede stessa, che ha piccoli locali e mal servita da mezzi pubblici e non dispone di sosta auto”.

In sintesi, una eventuale razionalizzazione del numero di uffici postali nella città di Novara, non può e non deve penalizzare le aree periferiche a vantaggio di quelle più centrali.

Da qui l’iniziativa della raccolta firme con le seguenti attività che si sono rese disponibili ai cittadini che intendono aderire. Ecco dove si trovano i moduli da firmare:

– Edicola Dugnani Matteo (P.zza della Bicocca)

– Bar Seventy-Five (P.zza della Bicocca)

– Circolo della Bicocca

– Farmacia Carrera (Via 23 Marzo)

– Tabaccheria Foradini Riv.n°76 (Via 23 Marzo)

– Verde Idea (Via 23 Marzo)

– Panetteria L’Eccellenza (Via 23 Marzo)

– Distributore Q8 – Franzè (Rotonda El Alamein)

– Circolo Amici di Olengo

– Chiesa Santa Maria della Bicocca