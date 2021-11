Non controllava i green-pass, titolare di un bar del centro sanzionata

Durante l’ordinaria attività di controllo, la Polizia Locale di Novara ha accertato diverse irregoralità avvenute in un pubblico esercizio ubicato in centro città.

Nei giorni scorsi, nell’ambito dei controlli da parte della Polizia Annonaria e Commerciale, gli agenti del Comando della Polizia Locale di Novara hanno individuato ed accertato diverse irregolarità nell’ambito di un pubblico esercizio ubicato in centro. Nello specifico, la titolare del bar somministrava alimenti e bevande ai clienti senza essere in possesso di green pass e, come da sua ammissione, senza chiedere il passaporto verde ai clienti stessi. La donna è stata diffidata dal proseguire la propria attività all’interno del locale in assenza di green pass, è stata sanzionata e segnalata alla Prefettura.

“I controlli, come nel corso dell’ultimo anno e mezzo – spiega l’assessore alla Sicurezza Raffaele Lanzo – proseguono da parte della Polizia Municipale per verificare il rispetto delle regole, a maggior ragione a tutela di quei commercianti che, nei vari settori, diversamente dal caso specifico, operano prestando la massima attenzione alle normative e alle leggi vigenti. La Polizia è stata essenziale in questo difficile periodo, sia dal punto di vista della sensibilizzazione ed informazione dei cittadini sia nell’applicazione della legge. Ruoli che gli agenti continuano a svolgere a tutela della città e dei Novaresi”.

Fonte Ufficio Stampa Comune Novara