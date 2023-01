Notte di S.Silvestro: a Novara implementazione controlli alcool-test

Gli agenti della Polizia Stradale nei giorni scorsi, hanno già cominciato ad implementare servizi e controlli, inclusa la verifica dei tassi alcolemici dei conducenti fermati per normali controlli. Prove generali per ciò che avverrà la notte di Capodanno.

Quello che già dovrebbe essere chiaro durante l’anno, assume importanza doppia, durante la nottata di Capodanno: non mettetevi al volante se avete bevuto in modo non responsabile.

In previsione di San Silvestro, in settimana la Polizia di Stato di Novara, insieme alla Polizia Locale, ha effettuato diversi servizi mirati. Nella giornata di mercoledì scorso ad esempio, sono stati controllati in specifici servizi: 159 persone, 62 auto e alcuni esercizi commerciali.

I controlli sulle attività commerciali si sono concentrati, come negli scorsi giorni, soprattutto sulla vendita dei botti, che come noto vengono messi in vendita soprattutto in prossimità delle festività di Capodanno.

Ad oggi la Divisione Polizia Amministrativa ha controllato 11 esercizi senza riscontrare anomalie di sorta in tema di vendita e stoccaggio.

Sono state inoltre battute le zone di Piazza Garibaldi, del centro storico e del quartiere Sant’Agabio.

Ed è proprio nell’implementazione dei servizi con alcol test, che si sono concentrati gli sforzi degli agenti, che nel pomeriggio del 14 scorso, ha fatto le prove generali, fermando 14 conducenti per verifiche ex art. 186 CdS, senza per altro effettuare rilievi.

E’ chiaro che dopo i vari cenoni del 31 gennaio, gli agenti troveranno una situazione molto diversa, ecco perchè è importante che famiglie e compagnie, agiscano responsabilmente, magari decidendo preventivamente chi poi dovrà condurre le automobili, portando a casa amici e parenti in sicurezza, in maniera tale che possa scientemente evitare di correre rischi.

Si rammenta infatti che con un livello di alcolemia pari a 0.5g/l (che rappresenta il massimo livello consentito dal codice della strada e che non dovrebbe mai essere raggiunto se si intende porsi alla guida) il tempo di frenata raddoppia. si riduce il campo visivo, in particolare quello laterale.

L’accertamento alcolimetrico da parte delle forze dell’ordine, è eseguito tramite etilometro. Questo dispositivo misura la quantità di alcol contenuta nell’aria espirata. L’esame viene ripetuto due volte, effettuando due misurazioni successive a distanza di 5 minuti l’una dall’altra. Il rifiuto di sottoporsi all’alcol test è un reato punito con la perdita di 10 punti della patente di guida e con le stesse pene previste per chi guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

Per avere maggiori informazioni ed utili consigli, è consigliabile visionare il portale beviresponsabile.it