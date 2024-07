Notti di Cabiria: si chiude prima della pausa estiva con Stand Up-Poetry di e con Lorenzo Marangoni

Novara – Ultimo appuntamento prima della pausa di agosto de ‘Le notti di Cabiria’: “Vi aspettiamo venerdì 19 luglio alle ore 21.30 nel giardino interno di Palazzo Natta in corso Mazzini 3 con lo spettacolo ‘Stand Up-Poetry’ di e con Lorenzo Marangoni”. Lorenzo è stato Partecipante ad Italia’s got Talent 2021, Campione mondiale Poetry Slam 2022 e Campione italiano Poetry Slam 2021. ‘Stand-up poetry’ è uno spettacolo di poesia, un concerto senza musica, una playlist di pezzi che parlano dell’amore, del lavoro, dell’arte, della stessa poesia. In bilico tra reale e surreale, tra spoken word e stand up comedy, un’ora per scoprire un nuovo modo di fare poesia. La stand-up poetry è un genere ibrido, all’incrocio tra la poesia performativa e la stand up-comedy. Testi brevi e registro colloquiale, assieme a momenti più lirici propri della poesia orale e flussi verbali vicini al rap, su temi della vita quotidiana che cercano di gettare ponti di immedesimazione tra performer in scena e il pubblico (l’amore, il lavoro, la ricerca di un’identità nel passaggio all’età adulta). Uno spettacolo che è un tentativo di dare nuove forme alla poesia contemporanea, al tempo stesso leggere e profonde, e trovare i suoi punti di contatto con il teatro, e con la vita.

Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con Concentrica.