Novara accelera: Sala Borsa nuovo hub vaccinale, da oggi in centro città fino a 12 postazioni

Da un accordo Comune di Novara-Camera di Commercio. La Sala Borsa apre oggi i battenti in versione centro vaccinale. Il Piemonte accelerà con l’apertura alle aziende ed alle preadezioni per la fascia 16-29 anni.

La campagna di vaccinazione piemontese prova a dare l’accelerazione finale, così da oggi (giovedì 3 giugno), inizieranno le inoculazioni anche per le aziende produttive che hanno risposto all’invito del Presidente Alberto Cirio. A San Pietro Mosezzo ad esempio, si vaccineranno dipendenti e familiari UnipolSai.

Sul portale www.ilPiemontetivaccina.it a partire da domani (venerdì 4 giugno), anche i giovani della fascia 16-29 anni, potranno perfezionare la loro preadesione.

Novità anche per Novara, che oggi vede aprire i battenti del nuovo “hub vaccinale”allestito in centro presso la Sala Borsa, dopo l’approvazione in giunta, della convenzione tra Comune e Camera di Commercio di quadrante, proprietaria della struttura, per l’attivazione di un punto straordinario di vaccinazione che va ad aggiungersi al PalaVerdi e ad Ipazia.

“La campagna vaccinale – spiega il Sindaco di Novara Alessandro Canelli – è la via di uscita più immediata per superare questi lunghi mesi di emergenza sanitaria e tornare alla normalità, ma soprattutto per consentire quella ripresa economica dopo più di un anno di crisi che ha colpito anche la nostra comunità. Il ringraziamento va alla Camera di Commercio, il cui presidente, con il CdA, ha subito dato la disponibilità a “cedere” provvisoriamente l’impianto per accelerare ulteriormente le vaccinazioni, e all’Asl che anche al Borsa aprirà alcune linee vaccinali. La struttura accoglierà anche alcuni medici di base, ma soprattutto le aziende che qui troveranno gli spazi idonei per effettuare le vaccinazioni ai dipendenti attraverso i propri medici”.

Al Borsa saranno create fino a 12 linee vaccinali. Inizieranno a lavorarci i medici di base e quelli dell’Asl, in attesa delle indicazioni regionali relative all’organizzazione delle vaccinazioni aziendali.

“È ormai evidente che la vaccinazione è l’unico sistema per stimolare la ripresa economica – dichiara il Presidente della CCIAA, Fabio Ravanelli – quindi qualsiasi iniziativa che contribuisca ad aumentare la platea di vaccinati è più che benvenuta. L’Italia è un paese con una forte vocazione all’export, pensiamo anche a quanto sia importante avere personale aziendale, tecnici, sales manager che siano protetti dal vaccino: significa poter garantire la sicurezza nei contatti con tutti i clienti internazionali e locali. Aprire la Sala Borsa alla campagna di immunizzazione costituisce quindi un aiuto importante al sistema economico, in particolare per le piccole e medie imprese, che proprio per le loro dimensioni non riescono ad attrezzarsi per gestire direttamente il processo di vaccinazione e che sono quelle che hanno la maggiore necessità di rialzarsi dopo i colpi inferti dalla pandemia”.

Il Sindaco Alessandro Canelli, l’assessore regionale Matteo Marnati, il presidente della CCIAA Fabio Ravanelli e il Direttore generale dell’Asl Angelo Penna, insieme alle associazioni che hanno collaborato all’allestimento e organizzazione della struttura, saranno al Salone Borsa di piazza Martiri alle 12.45.

Fonte: Ufficio Stampa Comune Novara; Sito ufficiale Regione Piemonte