Novara all’ultimo respiro: un rigore di Gonzalez piega un orgoglioso Vado e regala tre punti fondamentali agli azzurri

Discreta prestazione del Novara Fc contro un Vado incerottato, risolta solo allo scadere da un rigore trasformato da Pablo Gonzalez.

Novara che fa la partita, Vado che aspetta e riparte. Questa la sintesi almeno del primo tempo visto al Ferruccio Chittolina, su un terreno di gioco molto bello e sufficientemente ampio per dare ampiezza al gioco azzurro, come vuole Marchionni. Ma se a sinistra Di Masi da continuità allo sviluppo, a destra Paglino fatica a prendere il fondo, ma soprattutto soffre le incursioni di Anselmo e infatti proprio da quel lato, arriveranno le due ripartenze che creeranno maggiori grattacapi alla difesa azzurra. Un Novara ordinato e manovriero, che ha avuto l’unico difetto di non essere sufficientemente cinico e preciso negli ultimi 20 metri.

Nella ripresa Novara che prova a sorprendere subito il Vado, con un paio di occasioni ed un palo di Vuthaj, utilizzando maggiormente anche l’asse di destra. La partita si rimette sui binari del primo tempo, con gli azzurri a macinare gioco, trovando un Vado che però con il passare dei minuti si abbassa a difesa della propria area. I ragazzi di Marchionni diventano allora impetuosi pressando sempre di più i liguri. A mancare è però solo la precisione nell’ultimo passaggio e nelle conclusioni. All’86’ Tinti interviene malissimo su Di Masi e viene espulso, proprio davanti alla panchina azzurra, e Marchionni butta dentro anche Babacar al posto di Vimercati.

L’assedio finale sembra infruttuoso e quando al 95′ un colpo di testa di Vuthaj finisce sull’esterno rete dando solo l’illusione del goal, sembra davvero finita. Nel recupero di 5′, si fermano due giocatori liguri e fra perdite di tempo, cambi e l’espulsione anche di Mister Solari per proteste, si arriva fino al 97′, quando nell’ennesimo mischione in area, al palla arriva a Tentoni chepunta l’area piccola, dietro di lui Turone finisce per tamponarlo ed il coraggiosissimo Marin di Portogruaro, che proprio al 90′ aveva ignorato un chiaro sgambetto in dentro l’area ai danni di Vuthaj, fischia il rigore che altrettanto coraggiosamente Pablo Gonzalez va a battere, mettendo alle spalle del bravissimo Ghizzardi, quel pallone che forze vale già un pezzo di campionato. Poi il triplice fischio con la rabbia dei padroni di casa che schiuma anche sugli spalti.

Nel Vado incerottato c’è il figlio di un ex azzurro

Nel Vado molte assenze, a partire da entrambi i portieri Cirillo e Colantonio, per questo gioca il classe 2003 Samuele Ghizzardi, figlio d’arte di quel Manuel Ghizzardi in azzurro nel biennio 1997-99, lunga lista che prosegue con Giuffrida, Costantini, Lo Bosco e Gandolfo. Emergenza nei numeri, ma con mister Solari, schiera un classico 4-4-2, che può comunque contare sulla ben assortita coppia offensiva formata dal talentuosissimo Capra e dal vice capocannoniere del campionato Aperi, autore di 15 reti in campionato

Fra gli azzurri, leggera indisposizione nella rifinitura per Vaccari, quindi formazione quasi scritta dall’obbligo dei giocatori under, con il consueto 3-4-1-2 che vede Raspa in porta; Bonaccorsi, Benassi e Vimercati centrali difensivi; Tentoni in regia con Capano interno di centrocampo. Esterni di fascia Paglino e Di Masi. Davanti la coppia Vuthaj-Gonzalez, con Laaribi sulla trequarti.

La Cronaca

4′ Di Masi primo affondo, centro basso per Laaribi che si gira e calcia però centrale.

8′ Scontro Ghizzardi-Gonzalez, con il classe 2003 che per fortuna si riprende subito e torna al suo posto.

14′ Corner da sinistra di Laaribi, battuta lunghissima sul secondo palo dove Paglino è da solo, ma in arretramento sfiora solo di testa.

18′ Tiro cross di Paglino, bravo in uscita avanzata il giovane Ghizzardi.

19′ Tentoni ha spazio appena fuori area e prova un destro che si alza sopra la traversa.

20′ Ottima occasione per Di Masi, che arriva col piattone a chiudere una bella azione manovrata, con la palla che sfiora il palo.

21′ Di Masi in verticale per Vuthaj, che stoppa a seguire saltando De Bode, che lo trattiene vistosamente. Fallo e giallo per il capitano ligure. La punizione a giro di Laaribi passa appena sopra l’incrocio-

30′ Aperi serve in sovrapposizione Anselmo che dal fondo mette bene al centro dove Lazzaretti sfiora soltanto di testa da buona posizione.

32′ Fallo di Bonaccorsi punito con il giallo. Subito dopo altro giallo per Casazza, che entra duro su Paglino.

35′ Vola Capano in contropiede e mette al centro con Brero che anticipa Vuthaj. Azione che prosegue con Gonzalez che prova il classico sinistro a giro, che esce veramente di niente sul palo lontano.

37′ Occasione per il Vado, con Paglino che si perde ancora Anselmo, il terzino dal fondo tocca dietro per Aperi che alza sopra la traversa.

43′ Triplice enorme occasione per gli azzurri, con Di Masi che serve Vuthaj che di testa coglie il palo pieno, sulla respinta Gonzalez non trova spazio e tocca dentro, dove prima Laaribi e poi Tentoni non riescono a metterla in porta-

46′ Contropiede portato in solitaria da Di Masi, che si conclude con la semi rovesciata sballata di Tentoni.

47′ Tiro cross di Laaribi, Ghizzardi bravissimo in uscita bassa sui piedi di Vuthaj.

3′ Scambio GonzalezPaglino e tiro del classe 2003 assorbito dal portiere.

6′ Tiro cross da sinistra di Di Masi, facile per Ghizzardi.

9′ Girata fiacca in area di Paglino, dopo la spizzata di Vuthaj.

12′ Palla in verticale di Gonzalez per Vuthaj, che gira alto da posizione defilata.

13′ Intervento determinate quanto rischioso di Bonaccorsi che in scivolata interviene su Capra pronto a battere quasi sul dischetto.

14′ Schema a tre su punizione Tentoni, Gonzalez, Laaribi con il tiro dell’italo-marocchino che esce di un nulla.

15′ Primo cambio azzurro: dentro Pereira, fuori Laaribi, con Gonzalez che si abbassa sulla trequarti.

21′ Cross di Paglino, colpo di testa morbido di Vuthaj, controllato da Ghizzardi.

22′ Esce Bonaccorsi già ammonito, dentro Bergamelli.

28′ Di Masi libera bene al limite Tentoni che ha spazio, ma spara alto col destro.

29′ Ancora Di Masi, sfonda a sinistra e crossa forte, Ghizzardi tocca ed è fortunatissimo a ritrovarsi li la palla, praticamente sulla linea.

31′ Super occasione per Di Masi che calcia fuori da due passi, dopo la rovesciata mancata di Vuthaj.

41′ Fallaccio di Tinti su Di Masi e rosso diretto.

45′ Cross di Paglino e tocco di Bergamelli sul primo palo che termina a lato.

50′ Colpo di testa di Vuthaj sull’esterno rete che da solo l’illusione del goal.

97′ Tentoni entra in area e viene atterrato, sul dischetto Gonzalez è freddissimo

Il Tabellino

VADO: 1 Ghizzardi, 2 Tinti, 3 Anselmo, 4 Cattaneo, 5 De Bode (C), 6 Brero, 7 Capra (VC), 8 Lazzaretti (72′ 16 Galvanio), 9 Cenci (90’+2′ 14 Nicoletti), 10 Aperi (88′ 15 Turone), 11 Casazza

A disposizione: 12 Venturino, 13 Fontana, 17 Bonanni, 18 Lagorio, 19 Quarta, 20 Napolitano

Allenatore: Matteo Solari

NOVARA: 1 Raspa, 5 Bonaccorsi (68′ 3 Bergamelli), 6 Di Masi, 7 Tentoni, 9 Vuthaj, 10 Capano, 14 Vimercati (90’+1′ 8 Diop), 19 Gonzalez (C), 20 Benassi (VC), 24 Laaribi (60′ 23 Pereira), 32 Paglino

A disposizione: 36 Desjardins, 2 Pagliai, 4 Di Munno, 13 Agostinone, 16 Rocchetti, 27 Gyimah

Allenatore: Marco Marchionni

Arbitro: Sig. Dylan Marin di Portogruaro

Assistenti: Sigg. Alessandro Cassano di Saronno e Salvatore Nicosia di Saronno

Marcatori: Pablo Gonzalez (rig) 97′

Ammonizioni: 21′ De Bode (V), 32′ Bonaccorsi (N), 34′ Casazza (V)

Espulsioni: 86′ Tinti (V)

Calci d’angolo: Vado 2 – Novara 6

Recupero: 2’pt | 5’st