Novara avanti 2-0 con doppio Bellich, poi in due mini tempi il Milan rimonta e chiude 4-2

A Milanello il Novara di Banchieri non sfigura ed in una sorta di allenamento congiunto col Milan da tre tempi di 20 minuti, perde sul 4-2 dopo aver chiuso il primo parziale avanti grazie alla doppietta di Bellich

Dopo l’esordio stagionale col Torino di sabato scorso, il giovane Novara di Banchieri ha sfidato il Milan a Milanello, nel pomeriggio di oggi. Tre tempi da 20′ che hanno reso il confronto poco leggibile, ma che è servito ai due allenatori per provare movimenti e condizione delle proprie squadre. Alla fine vince il Milan 4-2, ma i rossoneri sono costretti a recuperare il doppio vantaggio azzurro iniziale firmato Bellich.

Nelle fila novaresi oltre all’improvvisato bomber, si mettono in luce anche Zunno e Nardi. Fra i rossoneri sempre più a trazione Ibrahimovic, molto ispirato Paquetà, volenteroso Calabria e molto positivi alcuni giovani. Alla fine Ibra disponibilissimo, si è prestato al rito dei selfie con moltissimi azzurrini, incluso mister Banchieri che non si è perso l’occasione per farsi immortalare con il campione svedese.

Primo Tempo 0-2

10′ Novara in vantaggio con Marco Bellich ben appostato sul secondo palo, pronto a girare di testa nel sacco, dopo una bella sponda a centro area di Bove a seguito di corner.

13′ Raddoppio ancora di Bellich e sempre a seguito di calcio d’angolo. Il centrale azzurro è bravo a girare di sinistro una palla vagante in area di rigore, infilando l’angolino basso lontano.

Secondo Tempo 2-0

5′ Milan che accorcia subito grazie all’ispirato assist di Ibrahimovic per Paquetà, bravo ad anticipare difensori e portiere con un tocco da calcetto.

12′ Doppio errore difensivo azzurro nel pareggio di Robak, favorito a spingere in porta dalla mancata presa bassa di Marricchi.

Terzo Tempo 2-0

7′ Sorpasso rossonero con Calabria, pronto a mettere in porta dal limite, dopo un gran palo colpito da Paquetà.

16′ Laxalt salta netto Pagani e mette al centro dove Paquetà anticipa tutti e firma la personale doppietta.

Tabelljno

Milan: 90 Donnarumma, 2 Calabria, 11 Ibrahimovic (C) (41′ 83 Capanni), 19 Hernandez, 39 Paquetà, 43 Duarte (21′ 86 Kalulu), 58 Bellodi, 77 Halilovic (21′ 88 Joof (41′ 4 Bennacer)), 79 Kessie (VC), 80 Tonin, 93 Laxalt. A disposizione: 85 Moleri, 96 Jungdal, 81 Michelis, 84 Capone, 87 Mionic, 89 Sala, 91 Stanga. Allenatore: Stefano Pioli

Novara: 1 Marricchi (41′ 22 Pallavicini), 2 Pagani, 3 Cagnano, 4 Collodel (VC), 5 Bove, 6 Bellich, 7 Nardi, 8 Hrkac (50′ 18 Rusconi), 9 Bortolussi, 10 Zunno (29′ 14 Cisco), 11 Gonzalez (C) (41′ 16 Pinotti). A disposizione: 12 Spada, 13 Baldi, 19 Tordini. Allenatore: Simone Banchieri

Calci d’angolo: Milan 3 Novara 2

Marcatori: 10′ Bellich (N), 13′ Bellich (N), 26′ Paquetà (M), 32′ Laxalt (M), 45′ Calabria (M), 56′ Paquetà (M)