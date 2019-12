Novara batte 3-0 Casalmaggiore e la scavalca al terzo posto in classifica

Novara è tornata e si prende il terzo posto in campionato, dopo una partita perfetta che piega senza appello E’ Più Pomì Casalmaggiore per 3-0 con gli eloquenti parziali di 25-22, 25-22, 25-19.

C’è ancora il match di Santo Stefano a Bergamo per capire se davvero Novara chiuderà il 2019 tornando definitivamente protagonista anche in campionato, ma intanto le ragazze di Barbolini si regalano un Natalte davvero sereno, piegando 3-0 E’ Più Pomì Casalmaggiore con gli eloquenti parziali di 25-22, 25-22, 25-19.

Davanti ai 2050 del Pala Igor, grazie a una prova corale di altissimo livello, impreziosita dai 18 punti di una Elitsa Vasileva incontenibile, le azzurre sorpassano Casalmaggiore in classifica e si prendono un rasserenante terzo posto.

“Sono contento per la vittoria e per la prestazione, abbiamo giocato una bella partita e il fatto che siamo riuscite a farlo finalmente davanti al nostro pubblico è importante – ha spiegato a fine gara Barbolini – Sono tre punti pesanti ma per concludere al meglio il girone d’andata c’è la sfida del 26 a Bergamo che sarà altrettanto dura”.

Con Veljkovic sempre out (al suo posto c’è in panchina il baby libero Tellone, classe 2002), Novara parte con Hancock in regia e Brakocevic in diagonale, Chirichella e Arrighetti al centro, Vasileva e Courtney in banda e Sansonna libero; Casalmaggiore risponde con Cuttino opposta ad Antonijevic, Popovic e Stufi centrali, Carcaces e Bosetti schiacciatrici e Spirito libero.

Novara parte forte e dopo la fast di Chirichella (4-3) è una parallela di Brakocevic a dare il break alle azzurre sull’8-6; Cuttino non molla (10-9, maniout), Courtney a muro scappa 13-10 ma Stufi con due punti in fila ricuce lo strappo e fa 16-16 costringendo Barbolini al timeout. Vasileva (18-16) e Chirichella (21-17, muro su Popovic) fanno il break, Gaspari ferma il gioco ma un altro muro di Courtney vale il set ball sul 24-19; chiude un errore in battuta di Bosetti, per il 25-22.

Tra le ospiti c’è Scuka titolare, Stufi mura e fa break (3-5) con Chirichella che attacca in rete la palla del 4-8, mentre Barbolini ferma il gioco. Sul 6-11 il tecnico azzurro inserisce Di Iulio in sestetto, Brakocevic accorcia (8-11) e poi replica firmando in parallela il 12-13; Vasileva pareggia (13-13), Arrighetti impreziosisce con un ace (15-13) il suo lungo break in battuta mentre ancora Vasileva firma il 18-14 concretizzando la gran difesa di Sansonna. Casalmaggiore rientra, prima fa 18-17 e poi impatta 20-20 con Carcaces ma Novara riprende la marcia e fa 24-22 con Vasileva, mentre Brakocevic chiude il set con un gran muro su Carcaces (25-22).

Barbolini conferma Di Iulio in sestetto e lei prima rimonta il 2-4 iniziale murando Stufi (4-4) e poi sorpassa con il maniout del 6-5, preludio al break concretizzato sul 10-7 da Vasileva in parallela. Brakocevic firma il 12-9 in diagonale e poi replica per il 17-13 dopo un’altra difesa di Sansonna con Gaspari che chiama a rapporto le sue. Arrighetti lancia la volata (20-14), Stufi non si arrende (21-17) ma due punti in fila della solita Vasileva e la diagonale dell’MVP Chiara Di Iulio sigilliano il 3-0 sul 25-19.

Igor Gorgonzola Novara – E’ Più Pomì Casalmaggiore 3-0 (25-22, 25-22, 25-19)

Igor Gorgonzola Novara: Mlakar ne, Brakocevic 12, Morello ne, Napodano, Courtney 2, Piacentini ne, Gorecka ne, Di Iulio 4, Chirichella 8, Sansonna (L), Hancock 2, Arrighetti 5, Tellone (L) ne, Vasileva 18. All. Barbolini.

E’ Più Pomì Casalmaggiore: Popovic 7, Stufi 7, Camera, Vukasovic ne, Spirito (L), Giannace (L) ne, Fiesoli ne, Maggipinto ne, Bosetti 9, Scuka 1, Carcaces 5, Veglia ne, Antonijevic 3, Cuttino 12. All. Gaspari.

MVP Ramella: Chiara Di Iulio

Premio Zanzara Sacco Citywork: Elitsa Vasileva