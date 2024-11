Novara batte Caldiero 3-1 e prosegue la sua striscia di imbattibilità

Novara – Dopo i pareggi con la Giana Erminio e il blasonato Vicenza il Novara vince e convince (nuovamente), allungando ulteriormente la striscia di imbattibilità. A segno Morosini, Ongaro e infine capitan Ranieri dal dischetto. Gli ospiti, invece, complice una prestazione sotto tono, trovano il gol “bandiera” solo allo scadere dei 90′ di gioco con Fasan. Da registrare, inoltre, il ritorno sul terreno di gioco del centrale Lorenzini che, ad inizio stagione, non aveva ricevuto L’idoneità fisica.

La prossima gara in programma è fissata per lunedì 11 in trasferta contro la corazzata Padova. Quest’ultima, in caso di vittoria, avrà già la possibilità di allungare notevolmente il divario con la rivale Vicenza e le pretendenti dei piemontesi, portandosi a +13 di distacco.

Sarà complessa, senza ombra di dubbio, la trasferta di lunedì, ma come dimostrato nella sfida con il Vicenza i gaudenziani possono comunque dire la loro, al di là del risultato che arriverà. Quindi tentare il colpo di certo non nuoce, come sarebbe naturale un eventuale passo falso. L’importante sarà, in caso di sconfitta, rialzarsi immediatamente e trovare dei punti nelle partite successive. Confrontando le classifiche, i piemontesi sono tra le prime squadre che hanno collezionato più punti tra le proprie mure, solo 6 punti ottenuti invece in trasferta. Tra l’altro le statistiche esaminate sono in controtendenza con quelle della passata stagione e degli ultimi anni dove, quando si giocava tra le proprie mure, si faticava a sorridere. A questo punto, possiamo quindi dire che sia terminata la maledizione che tormentava i piemontesi? Forse, ma non diciamolo troppo forte per scaramanzia…

Intanto è essenziale uscire illesi dall’Euganeo, vincere in casa con la Clodiense e ottenere anche dei punti dal difficile campo di Arzignano.

Tradotto in maniera più semplice: se si vuole portare avanti il rendimento fino ad ora eccellente, per punti ottenuti e determinazione messa in campo, nei prossimi tre/quattro scontri bisognerà fare almeno 4 punti. Se poi saranno 5 o 6 meglio ancora.

Di seguito le dichiarazioni di mister Gattuso al termine del match del Piola di venerdì scorso: “Sono molto contento per la vittoria e per la prestazione. Abbiamo dominato la gara e l’abbiamo resa più semplice di quello che poteva essere. Davvero una bellissima vittoria. Abbiamo sentito il calore del pubblico, stiamo creando una splendida unione”.

Nicolò Gentilcore