Novara batte Caronnese 3-0: Gonzalez come Piola, poi Babacar e Laaribi

Il Novara Fc supera difficoltà ed assenze con un confortante 3-0 alla Caronnese, che mantiene a +3 il vantaggio sulla Sanremese corsara a Borgosesia.

Novara batte Caronnese 3-0, detta così sembra tutto nelle norma, in realtà i varesini arrivavano al Silvio Piola con la seconda miglior classifica del girone di ritorno, trovando i padroni di casa in ansia da prestazione e con numerose pesanti assenze.

Complice il buon approccio, la partita aveva però bisogno di essere indirizzata e che a farlo sia stato Pablo Gonzalez, non è affatto un dettaglio. Anche perchè il 7° sigillo del Cartero, porta a 86 il computo complessivo delle reti segnate con la maglia azzurra in campionato, esattamente quanto scritto nella storia novarese dal miglior cannoniere del calcio italiano Silvio Piola.

Scelte praticamente obbligate per mister Marchionni, che ha l’unico dubbio nell’attaccante da affiancare a Gonzalez, dopo la squalifica di bomber Vuthaj. La scelta ricade sul classe 2003 Diop Babacar, preferito a Leo Pereira, che si accomoda in panchina insieme all’ex ultimo arrivato Lorenzo Del Prete, 36enne jolly difensivo, richiamato di corsa da mister Marchionni che lo ha avuto a Foggia, per impolpare un reparto letteralmente minato da assenze ed infortuni.

E’ però nelle difficoltà che un gruppo dimostra la propria forza, ed gli azzurri approcciano la partita con la giusta voglia e concentrazione. Pur non costruendo tantissimo, il Novara sblocca la partita intorno alla mezzora, quando il solito Di Masi crea superiorità numerica a sinistra, mettendo un pallone al centro che poi Laaribi prolunga verso Gonzalez, che può agganciare a centro area e mettere in porta.

Nella ripresa già al 13′ gli azzurri raddoppiato con la prima rete in un campionato vero di Babacar. Merito da dividere con Tentoni, che prende di slancio la corsia centrale e lo serve bene in profondità, il giovane senegalese però è bravissimo a smarcarsi e calciare incrociando col destro sul palo lontano.

Il 2-0 obbliga gli ospiti a mutare atteggiamento, provando ad alzare il baricentro. Ma per gli azzurri la situazione fattasi rassicurante, consente una gestione più ragionata della palla e soprattutto dei cambi, vista la situazione veramente complessa.

Il primo a lasciare il campo è proprio Diop Babacar ad un quarto d’orta dalla fine, al suo posto Leo Pereira. Due minuti dopo però si ferma Agostinone per crampi, ma stringe i denti fino a 5′ dalla fine, quando troverà posto proprio Del Prete e allora Marchionni da un po’ di respiro a Tentoni, inserendo Di Munno.

La Caronnese non riesce a costruire praticamente nulla e così al 40′, Pereira spinge il contropiede, prima di servire Laaribi, con l’italo marocchino che controlla e calcia dal limite una palla deviata, che spiazza Angelina, trovando il goal della sicurezza.

C’è poi solo il tempo per l’ovazione finale a Pablo Gonzalez, che lascia il campo al giovane Gyimah, con il Piola che si alza in piedi per un meritato lunghissimo applauso.

Una vittoria importantissima che restituisce fiducia e morale, mantenendo il +3 di vantaggio in classifica su una Sanremese che non molla, uscita vincente da Borgosesia con un classico 2-0.

La Cronaca

5′ Cross di Paglino, velo di Gonzalez e tocco sporco di Vaccari che passa a lato della porta.

13′ Piove sul bagnato per gli azzurri, perchè Tentoni trattiene Diatta, si becca il giallo e salterà la trasferta di Saluzzo.

29′ Azioni insistita di Di Masi a sinistra, rasoterra intercettato da Laaribi che tocca dentro, dove Pablo Gonzalez aggancia e segna la 6a rete in campionato, l’86esima in maglia azzurra, raggiungendo Silvio Piola.

34′ Diatta lascia sul posto Vimercato e calcia fortisssimo in diagonale, con Desjardins determinante a deviare in corner.

35′ Paglino trova un buco centrale e può servire Diop solissimo al centro dell’area, con la palla intercetta casualmente da un difensore.

3′ Paglino ruba palla e punta l’area, ma spintonato finisce a terra fra le proteste azzurre.

6′ Cross di Laaribi sul secondo palo, dove Vaccari non arriva per pochissimo.

7′ Novara che sbaglia l’uscita e palla che finisce al limite per Esposito. Il suo destro è bloccato con sicurezza da Desjardins.

13′ Tentoni fa il break centralmente, Babacar si allarga bene per ricevere e poi incrocia altrettanto bene col destro, infilando il palo lontano: 2-0 per il Novara.

31′ Gonzalez perde una palla banale concedendo a Vernocchi di partire centralmente, una volta arrivato al limite, prova un destro fiacco che comunque costringe Desjardeis ad allungarsi sulla sua destra.

38′ Contropiede portato bene da Pereira, poi si accentra e serve Laaribi, che controlla e calcia una palla deviata che spiazza Angelina, per in goal della sicurezza.

Il Tabellino

NOVARA: 36 Desjardins, 5 Bonaccorsi, 6 Di Masi, 7 Tentoni (79′ 4 Di Munno), 8 Diop (73′ 23 Pereira), 13 Agostinone (VC) (85′ 17 Del Prete), 14 Vimercati, 19 Gonzalez (C) (87′ 27 Gyimah), 24 Laaribi, 28 Vaccari, 32 Paglino (85′ 16 Rocchetti)

A disposizione: 1 Raspa, 3 Bergamelli, 20 Benassi, 30 Brucoli

Allenatore: Marco Marchionni

CARONNESE: 1 Angelina, 2 Zeroli (90’+2′ 14 Lazzaroni), 3 De Lucca (88′ 18 Sardo), 4 Galletti, 5 Arpino, 6 Vernocchi (VC) (81′ 15 Cretti), 7 Diatta (59′ 13 Coghetto), 8 Putzolu (C), 9 Santi, 10 Esposito F. (59′ 16 Esposito R.), 11 Rocco

A disposizione: 12 Ansaldi, 17 Folla, 19 Cosentino, 20 Panicucci

Allenatore: Manuel Scalise

Arbitro: Sig. Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro

Assistenti: Sigg. Cosimo Schirinzi di Casarano e Gianmarco Spagnolo di Lecce

Marcatori: 29′ Gonzalez (N), 58′ Diop (N), 83′ Laaribi (N)

Ammonizioni: 13′ Tentoni (N), 25′ Diatta (C)

Calci d’angolo: Novara 8 – Caronnese 5

Recupero: 0’pt | 4’st