Novara battuto e agganciato in classifica dalla Pistoiese, sotto l’albero azzurro ci sono i play-out

Compleanno e Natale amarissimi per il Novara calcio, che perde anche a Pistoia 2-0 e scivola nella zona caldissima della classifica.

Una squadra svuotata ed una rosa screditata dai suoi stessi dirigenti, il Novara calcio perde a Pistoia, si fa agganciare in classifica dagli arancioni e certifica il disastro stagionale entrando ufficialmente in zona play-out. Determinanti nel primo tempo le distrazioni difensive che concedono il vantaggio a capitan Valiani ed il secondo giallo preso da Collodel prima del fischio che chiude il primo tempo.

PISTOIESE-NOVARA 2-0

24′ Valiani (P); 73′ Pierozzi (P)

La Partita

E’ un Novara che difende discretamente, rimane piuttosto ordinato, ma davvero non riesce quasi mai a creare a pericoli, e quando commette qualche distrazione, viene puntualmente punito. Fatale la doppia dimenticanza prima di Solerio per il cross e poi per Valiani per il colpo di testa vincente che a metà del primo tempo regala il vantaggio ai toscani. Azzurri che provano anche a guadagnare metri, mettendo maggiore pressione, ma a parte a una conclusione parabolata di Schiavi toccata oltre la traversa, il portiere di casa non corre grossi pericoli, anche perchè nell’unica vera occasione costruita, Panico non inquadra la porta dal limite.

Prima del duplice fischio poi, Collodel interviene su Solerio al limite, per l’arbitro vale il secondo giallo e la conseguente espulsione che lascia il Novara pure in dieci.

Il secondo tempo è una montagna da scalare, che Banchieri prova ad approcciare, dando l’ennesima occasione di riscatto a Lanini, che rientra in campo subito al posto di Tordini, incrociando Buba al centro del campo, il quale da vero capitano gli va in contro per motivarlo al massimo.

Il Novara si ridisegna con un 4-3-2 che almeno gli consente di mantenere un certo equilibrio tattico.

Alla Pistoiese sta più che bene, perchè rischia poco e fa scorrere l’orologio, limitandosi a sfruttare gli spazi che inevitabilmente gli azzurri concedono. Banchieri si rende conto che sono più i rischi dei guadagni, ed allora dentro Cisco e Bellich, per Bianchi e Cagnano, con il Novara che si riorganizza con un 3-4-2. Sarà un caso, ma poco dopo Camilleri atterra Lanini e si becca il rosso pure lui. C’è mezzora da giocare e le squadre tornano in parità numerica, con Banchieri che rischia tutto inserendo anche Gonzalez al posto di Pogliano, con Panico che insieme a Cisco arretra sulla linea dei centrocampisti, lasciando davanti l’argentino insieme a Lanini.

E’ il momento illusorio di maggior speranza, visto che gli azzurri, per quanto confusi, un paio di opportunità potenziali le confezionano. Ma è un fuoco di paglia spento quasi subito dal raddoppio arancione che arriva ad un quarto d’ora dalla fine, quando Pierozzi infila implacabilmente Lanni, dopo aver chiuso un bel triangolo in area con Cerretelli.

Con la forza della disperazione il Novara ci prova comunque, ma produce al massimo qualche mischia che fa solo il solletico a Perucchini.

Con una rosa svalutata e svuotata dalle stesse prese di posizione della società azzurra, questo Novara sembra destinato a sprofondare inesorabilmente verso il fondo classifica, sperando nell’azione di un calcio mercato che si aprirà solo dal 4 gennaio, posso consentire ad Orlando urbano di stravolgere una rosa in corso d’opera, rimediando ai suoi stessi imperdonabili errori.

La Formazione

Con un gruppo in via di “epurazione” sempre più nutrito (Marco Firenze in pole, non convocato per la terza partita di fila), mister Banchieri stringe sempre più il cerchio intorno ai pochi fedelissimi, che hanno trovato nel giovanissimo Tordini, l’emblema della nouvelle vague, improntata dalla società a puntare su coloro che dimostrano solo vere motivazioni. Per cui la formazione di Pistoia ricalca quella vista nel primo tempo contro la Pro Patria, con l’inserimento di Panico al posto di Zigoni, e con il ruolo di falso centravanti ricoperto proprio dal classe 2002 Nicolò Tordini. Cambio obbligato dietro fra Migliorini e Bove, con il primo bisognoso di recuperare un ginocchio sempre un po’ acciaccato. Pogliano confermato terzino destro.

La Cronaca

11′ Spunto di Cesarini che dal fondo mette un pallone pericoloso sul secondo palo, dove non arriva nessun arancione per il tocco in porta.

12′ Panico calcia debolmente in diagonale da dentro l’area in posizione defilata, con un sinistro facilmente controllato.

25′ Solerio indisturbato da sinistra può mettere in mezzo, dove altrettanto solo Valiani di testa infila Lanni.

30′ Molto bravo Schiavi a saltare l’uomo, avanzare e mettere un bel pallone rasoterra sul quale prima Tordini, poi Panico, non riescono a finalizzare.

34′ Ancora Schiavi, questa volta si mette in proprio e calcia d’interno un destro parabolato sul quale Perucchini compie un grande intervento in corner.

39′ Occasionissima per gli azzurri che ripartono in contropiede, con l’ultimo tocco di Tordini per Panico che calcia dal limite sfiorando il palo.

46′ Cambio in apertura di ripresa. Fuori Tordini

55′ Panico serve bene Lanini che gira senza inquadrare lo specchio e si dispera.

57′ Duplice cambio per Banchieri, che toglie Bianchi e Cagnano, ed inserisce Cisco e Bellich, passando al 3-4-2.

60′ Panico trova lo spunto in area e mette dentro un pallone forte che s’impenna e viene raccolta da Perucchini. Poco dopo Camilleri interviene su Lanini lanciato sulla fascia e si becca il secondo cartellino, che rimette in parità numerica le squadre.

64′ Occasione d’oro per gli azzurri che prima con Panico, poi con Lanini in mischia, non riescono a concludere verso la porta.

74′ Cerretelli chiude il triangolo con Pierozzi, che si libera in area ed infila Lanni con un bel sinistro che pesca l’angolino basso.

83′ Schiavi dai 20 metri calcia col destro sfiorando il palo.

Il Tabellino

PISTOIESE: 1 Perucchini, 6 Salvi, 7 Valiani, 8 Spinozzi, 10 Cesarini (35′ 9 Gucci), 11 Pierozzi, 13 Solerio, 14 Romagnoli, 16 Camilleri, 17 Chinellato (68′ 4 Cerretelli), 32 Simonetti

A disposizione: 12 Vivoli, 3 Llamas, 5 Mazzarani, 18 Giordano, 19 Mal, 20 Stoppa, 21 Renzi, 23 Tempesti, 24 Simonti, 27 Rondinella

Allenatore: Giancarlo Riolfo

NOVARA: 2 Lanni, 3 Cagnano (58′ 25 Bellich), 4 Sbraga, 5 Bove, 6 Pogliano (63′ 19 Gonzalez), 8 Schiavi, 10 Buzzegoli, 11 Panico (74′ 17 Zigoni), 15 Collodel, 23 Bianchi (58′ 26 Cisco), 32 Tordini (46′ 9 Lanini)

A disposizione: 1 Spada, 31 Desjardins, 14 Migliorini, 16 Natalucci, 20 Lamanna, 21 Pagani, 37 Ivanov

Allenatore: Simone Banchieri

Arbitro: Sig. Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola

Assistenti: Sigg. Markiyan Voytyuk di Ancona e Maicol Ferrari di Rovereto

Quarto ufficiale: Sig. Marco Ricci di Firenze

Marcatori: 24′ Valiani (P); 73′ Pierozzi (P)

Ammonizioni: 32′ Collodel (N); 39′ Camilleri (P); 40′ Perucchini (P); 70′ Schiavi (N)

Espulsioni: 45’+ Collodel (N); 61′ Camilleri (P)

Calci d’angolo: P-N 2-5