Novara calcio concentrato su play-off, brand e comunicazione, il resto è rimandato al post season

Novara calcio concentrato su play-off, brand e comunicazione, il resto è rimandato a luglio

A Novarello Conferenza Stampa di presentazione del progetto triennale di sviluppo del marketing e comunicazione che non scioglie i nodi legati a conferme, partenze ed obiettivi sportivi e la questione Borghetti-Rigoni diventa ufficialmente un caso conclamato.

“Un progetto per dare ulteriore valore al brand Novara calcio”. Con queste parole Elisa Rullo ha aperto il ritorno a Novarello della Stampa dopo 5 mesi in apnea causa Covid-19, un mostro che ha portato il suo papà ad una durissima lotta in rianimazione, ma che oggi è tornato a parlare insieme a lei alla piazza, con una presentazione che ancora una volta mostra quanto il nuovo Novara calcio tenga alla propria immagine. Un cambio di passo presentato da Alessio Arezzi di Staff Millennium, Project Manager della Società, che ha trovato proprio in Elisa Rullo, il supporto e la sensibilità utili a considerare fondamentale un programma triennale di sviluppo del marketing e della comunicazione. Dalle piattaforme per condividere tutorial ed informazioni tecniche destinate ai tesserati, soprattutto del settore giovanile (Accademy Webinar, con livello Start Game oppure Gold Team); ai programmi tv su Media Sport Channel (Canale 814 di SKY) destinati a prima squadra, tifosi e partners; passando per il mondo Esports, il gioco interattivo dove il Novara calcio comparirà insieme ad altre squadre di livello mondiale, come Barcellona, Juventus o Inter.

Insomma, non si potrà certo dire che sullo sviluppo del marketing la società non si stia muovendo, ma chi pensava di trovare risposte rispetto ai programmi tecnici ed allo sviluppo industriale, dovrà ancora attendere. Comprensibile, visto che la stagione è tutt’altro che finita e non sarebbe logico discutere di arrivi e partenze nel quadro di un nuovo organigramma con la palla che deve ancora tornare a rotolare, ma certe questioni sono “denotate” comunque e non si possono lasciare sul tappeto, in attesa che la squadra tenti la difficilissima scalata ai play-off, partendo non certo da una posizione di vantaggio.

Per esigenze di sicurezza legate al distanziamento sociale, al tavolo dei relatori si sono alternati solo la Vice Presidente Elisa Rullo, Alessio Arezzi ed il dg Roberto Nespoli, ma in sala la società era tutta presente (incluse le figure che entreranno ufficialmente a partire dal 1 luglio) e quando al termine della presentazione, i giornalisti hanno sollecitato chiarimenti rispetto alle tante voci che riguardano obiettivi, futuro tecnico ed il nuovo assetto societario, sia il Presidente Marcello Cianci, che Maurizio Rullo, non si sono certo sottratti alle domande.

In particolare, a proposito dello stallo per ciò che concerne il ruolo di Responsabile del settore Giovanile, con Mauro Borghetti che proprio sul nostro giornale aveva salutato la piazza e con Marco Rigoni in rampa di lancio per sostituirlo (https://www.buongiornonovara.com/da-fernandes-a-barbieri-mauro-borghetti-saluta-novara-dopo-10-anni-aurei-di-cantera-azzurra/ ); ma poi lo stesso Patron lo aveva in qualche modo smentito parlando di riconferma (https://www.buongiornonovara.com/ce-un-caso-borghetti-il-dirigente-era-ai-saluti-ma-per-il-patron-rullo-rinnovata-la-fiducia/ ) creando nei fatti un caso che ora esplode in tutta evidenza: “Borghetti deve smetterla di fare polemiche, se vuole andare via basta che lo venga a dire, altrimenti se continua a parlare così lo esonero io” ha tuonato Rullo.

Altra questione spinosa riguarda il nuovo Stadio e la Cittadella dello Sport, che passerebbe da un rapporto intiepidito con l’Amministrazione Comunale, ma in questo caso, sia Elisa Rullo che Marcello Cianci hanno cercato di smorzare i toni, parlando di progetto rallentato solo dal knockdown, ma che la società vuole portare comunque avanti.

Insomma, per ora si parla solo di Brand e si chiede unità e concentrazione per affrontare tutti insieme i play-off al meglio, con la ferma convinzione che speriamo contagi oltre alla squadra anche la piazza, che questo Novara possa dire la propria fino in fondo agli spareggi. Positività che Maurizio Rullo non abbandona ripetendo quel mantra con il quale la società si è presenta nel dicembre scorso “Vogliamo la serie B già da quest’anno”.

La diretta Live della Conferenza Stampa dalla pagina Fcebook di Azzurri al Bar

https://www.facebook.com/Azzurrialbar/videos/2728307764081114/?notif_id=1592472539948149¬if_t=page_fan

Alcune delle slide presentate da Alessio Arezzi nuovo Project Manager: