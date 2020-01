Novara che spreco! Avanti 2-0 si fa riprendere da una Juventus U23 non irresistibile

Un pareggio che sa di ‘beffa ma anche di delusione, per un Novara che senza strafare va avanti sul 2-0 con Collodel e Gonzalez ed in 11 contro 10 si fa riprendere anche grazie ad un rigore inventato.

JUVENTUS U23-NOVARA 2-2

Marcatori: 48′ Collodel (N), 65′ Gonzalez (N), 79′ Olivieri (J), 90′ Del Sole (J) rig.

Finisce con il Novara arrabbiato per una rimonta inopinata subita da una Juventus Under 23 apparsa poca cosa, maturato negli ultimi 10 minuti di partita, quando gli azzurri avanti per 2-0 ed in vantaggio numerico, dopo aver sprecato molto, concedono il goal ai bianconeri, come presupposto per la beffa finale che arriva da un calcio di rigore regalato. Ma le maggiori responsabilità sono proprio dei ragazzi di Banchieri apparsi non sempre concentrati e non più arrembanti come spesso era accaduto prima di Lecco.

La Partita

E’ un Novara non certo arrembante quello che scende in campo nel deserto del Moccagatta, contro una Juve Under23 sempre più esperimento di laboratorio. Ma agli azzurri basta veramente poco per creare i presupposti di un goal che nel primo tempo viene sfiorato ripetutamente, trovando in Nocchi un baluardo inespugnabile, anche per la solita evidente mancanza di concretezza sotto rete. Al contrario dell’”inferno” di Lecco, il Moccagatta versione bianconera sembra un oratorio e l’impressione di giocare un’amichevole non aiuta Gozalez e compagni ad aumentare il tasso di cinismo necessario a finalizzare e magari chiudere una gara che sarebbe necessario fare propria con ogni mezzo. Tutte cose che evidentemente non devono essere piaciute a Banchieri, a giudicare da come gli azzurri entrino in campo nella ripresa con una grinta diversa e praticamente al primo affondo Collodel trova il destro che vale il vantaggio. Una fiammata che basta per indirizzare e controllare la gara, per poi colpire in contropiede alla prima occasione utile, che arriva puntualmente al 65′ con Cisco che si toglie la soddisfazione dell’assist vincente per la rete di Gonzalez. La gara si mette ulteriormente in discesa quando la Juve resta in dieci per l’ingenuità di Rafia, ma al 79′ si riaprono i giochi quando Ulivieri buca Marchegiani nell’unica distrazione difensiva della difesa azzurra. Un incidente di percorso che unitamente alle occasioni in contropiede sprecate che si tramuta in beffa, quando l’arbitro Pashuku di Albano Laziale vede un fallo fantasioso fallo in area di Sbraga e regala il pareggio bianconero firmato da De Sole.

La Formazione

Dentro Cassandro e Bove, fuori Barbieri e Pogliano; rientro di Buzzegoli e Gonzalez, riposa Peralta. Dopo la sconfitta di Lecco, Barbieri sfrutta il rientro dei leader Buba-Pablo ma rinuncia a Bianchi che ha bisogno di rifiatare dopo aver tirato la carretta per tutta la stagione, l’attaccante Andrea Cisco, appena arrivato dal Pescara in prestito dal Sassuolo pronto a subentrare.

Fra i padroni di casa mister Pecchia deve rinunciare a Muratore e Mota Carvaio andato al Monza nello scambio con bomber Marchi che parte però dalla panchina.

La Cronaca saliente

17′ Rosa tocca dietro al portiere Nocchi, Bortolusi intuisce e lo anticipa sull’uscita, ma non inquadra la porta sguarnita da posizione defilata.

19′ Cagnano pesca Gonzalez con un lancio di 40 metri e l’argentino spara su Nocchi da ottima posizione, l’azione prosegue e Collodel piazza con l’interno piede da dentro l’area con la sfera che esce di un niente

20′ Ancora pericolosissimo il Novara e sempre con Collodel che riceve in area dopo l’ottima penetrazione di Nardi, ma calcia su Nocchi in miracolosa uscita bassa.

31′ Splendido lancio di Nardi per Gonzalez che però non riesce a colpire al volo col sinistro a 4 metri dalla porta.

33′ Contropiede quasi perfetto partito da Cassandro per Gonzalez che si accentra e serve Bortolussi da questi per Piscitella che prova a rimetterla di prima, ma l’ultimo e decisivo passaggio viene intercettato.

43′ Bel pallone in verticale per Gonzalez che tocca per l’infilata di Piscitella, ancora bravissimo Nocchi a buttarsi in uscita sui piedi dell’ex romanista

47′ La sblocca subito il Novara nella ripresa con Collodel che riceve palla e gira subito col destro, questa volta Nocchi tocca ma la palla finisce comunque in porta dopo un rimbalzo davanti alla linea.

55′ Esordio in maglia azzurra per Andrea Cisco al posto di un evanescente Piscitella

65′ Raddoppia in contropiede il Novara, proprio con Cisco che prende l’area di rigore e regala a Gonzalez una palla da mettere in porta.

70′ Espulso Rafia che da ammonito rientra ingenuamente in campo senza il permesso dell’arbitro ed è costretto a lasciare i suoi in dieci.

79′ Distrazione della difesa azzurra sulla fascia destra e pallone che spiove a centro area dove Ulivieri scarica in diagonale fra le gambe dei difensori azzurri bucando Marchegiani un po’ coperto, per il goal bianconero che riapre la partita.

85′ Grosso rischio in area azzurra a seguito di un calcio di punizione messo dentro dalla sinistra.

85′ Doppio cambio per Banchieri, dentro Capanni e Bellich, per Gonzalez e Bortolussi, con il Novara che passa a 5.

88′ Ottima iniziativa in contropiede di Cisco che fa tutto bene tranne l’ultimo passaggio per lo smarcato

89′ Arriva il calcio di rigore veramente generoso per la Juve su un presunto contrasto falloso di Sbraga che manda sul dischetto Del Sole, il quale spiazza Marchegiani e riporta la gara in parità.

94′ All’ultimo respiro Sbraga si riprende il maltolto mettendo in porta di testa nell’assalto finale, ma l’arbitro annulla su segnalazione del collaboratore per posizione di fuorigioco.

Il Tabellino

JUVENTUS U23: 1 Nocchi, 2 Oliveira Rosa (55′ 18 Di Pardo), 8 Portanova (66′ 7 Marchi), 11 Olivieri, 13 Mule, 15 Toure, 17 Zanimacchia (46′ 27 Del Sole), 21 Clemenza (VCap) (55′ 19 Rafia), 24 Frabotta, 26 Fagioli (74′ 37 Ahamada), 35 Alcibiade (Cap).

A disposizione: 22 Loria, 25 Raina, 16 Anzolin, 29 Frederiksen, 31 Dragusin, 39 Gozzi Iweru, 40 Ranocchia. Allenatore: Fabio Pecchia

NOVARA: 27 Marchegiani, 3 Cagnano, 4 Sbraga, 5 Bove, 7 Nardi, 10 Buzzegoli (Cap), 15 Collodel, 18 Bortolussi (85′ 16 Capanni), 19 Gonzalez (VCap) (85′ 25 Bellich), 24 Piscitella (55′ 11 Cisco), 33 Cassandro. A disposizione: 1 Marricchi, 2 Tartaglia, 6 Pogliano, 9 Zunno, 21 Fonseca, 26 Barbieri, 28 Pinzauti, 29 Pinotti, 30 Peralta.

Allenatore: Simone Banchieri; Arbitro: Sig. Pashuku Eduart di Albano Laziale

Assistenti: Sigg. Poma Lorenzo di Trapani e Trischitta Giuseppe di Messina

Calci d’angolo: Juventus U23-Novara 2-3; Ammonizioni: 53′ Cagnano (N), 67′ Rafia (J), 89′ Sbraga (N); Espulsioni: 69′ Rafia (J) (doppia ammonizione); Recupero: 0’pt + 4’st