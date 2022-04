Novara Fc in piena emergenza difesa: Marchionni richiama l’ex Lorenzo Del Prete

La società azzurra tessera in corsa il jolly difensivo che Marchionni ha avuto a Foggia, già ex del Novara calcio nella prima parte della stagione 2012-2013.

Bergamelli indisponibile fino a dopo Pasqua e il giovane Strumbo e Benassi, con problemi probabilmente più seri; in pratica, un intero reparto difensivo che si riduce al classe 2003 Vimercati, Agostinone e Bonaccorsi.

Insomma, il Novara Fc in piena emergenza conclamata, con le notizie negative che arrivano dall’infermeria azzurra, che hanno costretto la società gaudenziana a correre ai ripari, e le alternative disponibili sul mercato degli svincolati, non sono tantissime. Così ritorna sotto la Cupola il 36enne Lorenzo Del Prete, esperto jolly difensivo che ha vestito i colori del Novara Calcio nella stagione 2013-2014, poi ceduto in gennaio al Crotone e che Marco Marchionni ha avuto con sé a Foggia fino a maggio 2021, dove ha collezionato 14 presenze. L’ex di Siena, Catania, Perugia e Juventus U23 è volato di corsa ieri sera da Tenerife a Milano, ed oggi dovrebbe allenarsi con la squadra, cercando di trovare il prima possibile un po’ di condizione, per farsi trovare pronto in questo finale di stagione che si sta facendo molto complicata.

In una settimana infatti, il Novara Fc è passato dalla possibilità di “richiudere” il campionato nella sfida interna contro la Sanremese, ad affrontare le ricadute psicologiche di una pesante sconfitta, a perdere per almeno due giornate il cannoniere principe Vuthaj (espulso nell’infrasettimale di Casale Monferrato), per arrivare a questa improvvisa emergenza difensiva.

Società, squadra ed in generale tutto l’ambiente azzurro, sono chiamati a ricompattarsi intorno ai propri colori, a partire dalla delicata sfida interna di domenica contro la Caronnese, visto che mancano 8 partite alla fine del campionato e la squadra di Marchionni, malgrado gli evidenti problemi, resta ancora al comando con quel +3 in classifica da difendere sulla Sanremese, ed un calendario sulla carta più abbordabile rispetto ai temibili matuziani.