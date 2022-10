Novara Fc Vs Sangiuliano City 1-0: le voci dagli spogliatoi

La sportività di Ciceri, l’autocritica di Cevoli. Una cosa unisce tutti, tesserati, giornalisti e tifosi: i complimenti rivolti ad Alex Desjardins, MVP della partita.

“Il calcio è fatto di episodi, il Novara ha segnato un gol, propiziato da una gran giocata di Bortolussi. Siamo stati puniti da un risultato negativo, ed hanno senza dubbio pesato anche gli errori come quello del rigore non realizzato”.

Novara-Sangiuliano si riassume nel sintetico commento del tecnico milanese Andrea Ciceri, presentatosi per primo in sala stampa, nel rituale dopo gara al Silvio Piola.

“La squadra ha disputato una grande partita e i ragazzi possono uscire a testa alta per l’atteggiamento tenuto in campo, contro un’avversaria difficile. Senza dubbio è stata una delle migliori prestazioni sfoderate sinora dal Sangiuliano”.

Ciceri poi spezza una lancia a favore della società a suo giudizio ingenerosamente bersagliata in trasferta: “Una società giovane, che ha operato delle scelte coraggiose che la stanno premiando con dei risultati sinora ottimi. La dirigenza si è mossa sul mercato per cercare di tenere il passo in serie C, allestendo una squadra composta da calciatori d’esperienza con altri giovani”.

Sul Novara, l’allenatore ospite ha sfoderato grande diplomazia sportiva: “Faccio fatica a dare un giudizio degli avversari dalla panchina. Gli azzurri mi hanno sorpreso con un modulo che non mi aspettavo. Poi però il Novara ha dovuto cambiare per contenerci ed ha dovuto dare fondo a tutti i suoi elementi per ottenere la vittoria”.

Alla diplomazia del collega, Roberto Cevoli risponde con l’onestà di chi sa bene di aver pescato il classico jolly. “E’ stata una partita complicata devo essere sincero, non meritavamo di vincere. Avevamo di fonte un avversario difficile da affrontare e ci è andata bene. Voglio sottolineare gli aspetti positivi, anche se sono pochi. Ad esempio non abbiamo subito gol. Inoltre desidero evidenziare la forza d’animo dei ragazzi, che hanno esibito una prova di carattere. Tre punti importanti nell’economia del torneo”.

Anche Cevoli non può che confermare considerazioni positive sugli avversari. “Hanno schierato due punte veloci che venivano poi sorrette dagli inserimenti dei centrocampisti, e ci hanno messo spesso in difficoltà. Avevo raccomandato di evitare il gioco aereo e di sviluppare la manovra con passaggi rasoterra; invece i ragazzi sono ricorsi spesso ai lanci lunghi, che sovente erano ad appannaggio della difesa avversaria”.

Complimenti agli avversari, ma anche la giusta dose di autocritica. “Dobbiamo cambiare qualcosa nel futuro. Non siamo stati lucidi, arrivando sempre in ritardo nei contrasti: una giornata no”.

Su una cosa sono proprio d’accordo tutti, tecnici, giornalisti e tifosi azzurri: la prestazione maiuscola di Axel Dejardins. “Il nostro portiere merita tutti questi complimenti, non solo per avere neutralizzato il rigore, ma per una serie di parate decisive. Il migliore in campo”.