Novara non fa sconti e supera di slancio anche Filottrano. Igor-Lardini 3-0

Con una prestazione autorevole l’Igor Novara supera agevolmente Lardini Filottrano 3-0 cogliendo l’ottava vittoria consecutiva che vale la conferma del terzo posto in classifica. Igor Gorgonzola Novara – Lardini Filottrano 3-0 (25-21, 25-17, 25-13)

Novara risolve senza affanni la pratica Filottrano e coglie l’ottava vittoria consecutiva. Un 3-0 netto mai in discussione, che rinsalda la terza posizione, grazie ad una prestazione corale, con le meritate sottolineature per Jovana Brakocevic (14 punti con 3 muri e il premio di MVP del match) ed Elitsa Vasileva (11 punti e diversi break propiziati in battuta).

Novara senza Di Iulio influenzata (al suo posto a referto la baby Bolzonetti), con Hancock in regia e Brakocevic in diagonale, Chirichella e Veljkovic centrali, Vasileva e Courtney schiacciatrici e Sansonna libero; Filottrano risponde con Nicoletti opposta a Papafotiou, Grant e Mancini al centro, Partenio e Angelina in banda e Bisconti libero.

Avvio “sprint” di Novara, Schiavo ferma il gioco sul 3-0 ma Brakocevic (5-2) e Chirichella, con un gran muro su Partenio prolungano il break fino all’8-2. Qualche errore delle azzurre (9-7) e Filottrano rientra, con Angelina che fa 10-10 in maniout e Mancini che sorpassa poco dopo con il muro del 12-13 mentre Brakocevic chiude uno scambio infinito in maniout e riporta Novara avanti di un mini-break sul 16-14. Hancock si fa sentire a muro (19-16), Mancini non si arrende (22-20) ma dopo il primo tempo di Veljkovic (23-20) e la parallela di Brakocevic (24-20) Novara chiude, al secondo tentativo, con un muro su Partenio (25-21).

Novara parte di nuovo forte, con il maniout di Courtney (3-1) e il muro di Brakocevic (6-1) che costringono al timeout Schiavo; Filottrano reagisce (8-4) ma Chirichella prima (9-4) e Vasileva, a segno in pipe, poi (12-7) mantengono le distanze. Il turno in battuta di Chirichella (ace, 13-7) amplia il divario, Nicoletti reagisce (15-11, maniout) ma le azzurre non si scompongono e tengono le distanze, allungando con un ace di Brakocevic favorito dal nastro (19-13) e con un attacco di seconda di Hancock (22-15). Chiudono una parallela vincente di Brakocevic (24-17) e un fallo in attacco di Nicoletti, sul 25-17.

Due ace di Courtney aprono le danze (4-1), Papafotiou pasticcia e Chirichella a rete mette a segno il 7-2 mentre Schiavo spende il primo timeout; Mancini-ace (8-5) ma due errori di Grant e un turno infinito in battuta di Vasileva portano Novara sul 16-5 con la pipe della schiacciatrice bulgara. Barbolini inserisce Morello e Mlakar e Novara non allenta il ritmo: Vasileva fa 21-8 in pipe, Courtney va a segno in diagonale e un primo tempo vincente di Chirichella chiude il match sul 25-13.

Iza Mlakar (opposto Igor Gorgonzola Novara): “Per noi era una partita importante e la vittoria è arrivata con una prestazione più che buona. Filottrano ha difeso molto, noi siamo state brave a rimanere lucide sempre e alla fine sono arrivati tre punti che fanno bene alla classifica. Ci prepariamo a una partita cruciale: contro Monza c’è in palio un posto in Final Four di Coppa Italia”.

Massimo Barbolini (allenatore Igor Gorgonzola Novara): “Veniamo da otto vittorie e questo è un cammino importante, perché pur non avendo incontrato le prime della classe abbiamo ottenuto successi importanti e in Italia e in Champions League, in generale, non è mai facile. Ora arriva la sfida con Monza che per noi è una vera e propria prova del nove”.

Filippo Schiavo (allenatore Lardini Filottrano): “A parte il risultato non è certamente tutto negativo, anche perché siamo consapevoli del gap che c’è tra noi e le prime della classe e per questo contro avversari contro Novara va preso quanto di buono è possibile. Abbiamo faticato in contrattacco e contro queste squadre è un qualcosa che si paga, di contro abbiamo difeso molto”.

Igor Gorgonzola Novara: Mlakar, Brakocevic 14, Bolzonetti ne, Morello, Napodano, Courtney 5, Gorecka ne, Chirichella 8, Sansonna (L), Hancock 2, Arrighetti, Piacentini (L) ne, Vasileva 11, Veljkovic 6. All. Barbolini.

Lardini Filottrano: Partenio 4, Sopranzetti ne, Grant 7, Gitti ne, Angelina 6, Mancini 8, Papafotiou 1, Chiarot (L) ne, Nicoletti 11, Bisconti (L), Pirro, Bianchini, Moretto ne. All. Schiavo.

MVP “Valtralog”: Jovana Brakocevic

Premio zanzara “Carrozzeria 2000”: Micha Hancock