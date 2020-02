Novara padrona, contro il Gozzano azzurri sul velluto: il derby del lago d’Orta finisce 4-1

Il Novara sblocca il derby del lago d’Orta alla fine di un primo tempo non entusiasmante ma nella ripresa va sul velluto contro un Gozzano votato solo a difendere il risultato.

Vince il Novara ed è una vittoria netta, contro un Gozzano venuto al Piola solo per difendere lo zero a zero ed una volta andato sotto non è mai riuscito a proporre alternative al piano predisposto da Soda. Al contrario delle prime quattro partite del 2020, gli azzurri sono aiutati dagli episodi così rispetto delle ultime prestazioni il dispendio di energie è davvero minimo. La rete degli ospiti nel finale di Secondo ha solo l’amaro sapore della consolazione.

NOVARA-GOZZANO 3-0

Marcatori: 44pt’ Bortolussi (N), 2’st Buzzegoli (N), 17’st Buzzegoli (N), 84′ st Secondo (G), 93′ aut.rizzo (N)

La Partita

E’ un Gozzano completamente diverso rispetto all’andata e la partita va di conseguenza. Nessun confronto a viso aperto e lo spettacolo visto nel Cusio latita. Soda bada innanzitutto a non concedere spazi, con il ritmo troppo basso imposto dagli azzurri, che favorisce il disegno ospite. La partita la fa certamente il Novara, ma nel primo tempo i pericoli per Fiory sono pochi e l’opportunità potenziale più importante per gli azzurri, arriva da un errato disimpegno che mette Bortolussi davanti al portiere, con l’evidente trattenuta di Ugge che non viene ravvisata dall’arbitro. Il vantaggio casuale trovato in chiusura di tempo da Bortolussi (10° sigillo stagionale) su tiro sbilenco di Buzzegoli, è un premio fin troppo generoso al possesso palla e forse ad una pressione per inerzia che ha finito per abbassare troppo il baricentro dei rossoblù.

Il triplo cambio di Banchieri ad inizio di ripresa, certifica il fatto che al di la del vantaggio, qualcosa da aggiustare ci fosse, ma l’invenzione di Buzzegoli su punizione al primo affondo azzurro, mette definitivamente in discesa il match. Caduto il fortino rossoblù, la squadra di Banchieri va sul velluto e Buzzegoli trova anche la deviazione giusta per la meritata doppietta che vale il tre a zero. La partita è così virtualmente chiusa e la piccola speranza rossoblù dopo la rete di Secondo nel finale, viene frustrata dall’autorete di Rizzo che chiude il match per 4-1 in favore di un Novara finalmente cinico. Per Soda è notte fonda e con un calendario che presenta un mese quasi proibitivo, la salvezza dei rossoblù si comincia a complicare terribilmente.

Le Formazioni

Con Cassandro ancora non al meglio, mister Banchieri sposta ancora Cagnano a sinistra e mantiene l’enfant prodige Barbieri sulla destra. Bove sostituisce Pogliano al centro della difesa. Per il resto la formazione anti Gozzano vede la conferma di Cisco sull’esterno d’attacco, con Gonzalez che recupera malgrado un paio di allenamenti saltati per qualche linea di febbre. Mentre in mezzo torna titolare Nardi e Schiavi si accomoda in panchina.

Sulla panchina opposta Soda cerca di far fruttare l’abbondante restyling frutto di un mercato importante, partendo da un più solido 3-5-2. Subito dentro bomber Momentè ed il grande ex della partita Agostino Garofalo.

La Cronaca

3′ Prima azione per il Gozzano e subito buon colpo di testa di Momentè a lato di poco, su bel cross dell’omegnese Vono.

6′ Conclusione di Buzzegoli dai 20 metri fuori di non molto

16′ Poderoso destro di Sbraga che si alza sopra la traversa, dopo il tocco di Buzzegoli da punizione fuori area

20′ Grande occasione per Bortolussi che approfitta di una distrazione nel disimpegno ospite e con un pallonetto mette a lato di niente a porta vuota, scavalcando Fiory in usciva.

22′ Sembra netto fallo da rigore su Bortolussi trattenuto da Ugge davanti a Fiory, ma l’arbitro Virgilio sorvola

44′ Vantaggio del Novara con Bortolussi che sottomisura trova il decimo sigillo stagionale correggendo in porta un tiro sbilenco di Buzzegoli.

46′ Banchieri rivoluziona subito il Novara, togliendo subito Barbieri già ammonito, Gonzalez e Nardi, inserimento Cassandro, Peralta e Schiavi.

48′ Raddoppio azzurro che arriva subito grazie a Buzzegoli che beffa Friory, indirizzando una punizione laterale sul primo palo, con il portiere ospite che respinge oltre la fatidica linea.

51′ Scappa via Peralta e calcia rasoterra ma Fiory si riscatta deviando in tuffo.

52′ Prova a cambiare volto anche Soda: fuori Rolle e Tordini, dentro Mangni e Tommaselli.

60′ Si ferma Bove e Banchieri è costretto al cambio con Pogliano

62′ Buzzegoli servito al limite da Bortolussi calcia di destro trovando una deviazione che taglia fuori Fiory: Novara-Gozzano 3-0.

64′ Fuori Momentè acciaccato dentro Bukva.

74′ Fuori anche un deludente Feadto, dentro Secondo

81′ Gran contropiede di Peralta che fa tutto bene ma non trova l’angolo con un destro a rientrare da dentro l’area

84′ Secondo di testa a seguito di corner, trova il goal della bandiera.

89′ C’è anche lo spazio per l’esordio di Alessio Pinotti classe 2003, al posto di Cisco.

93′ Arriva anche l’autogoal di Rizzo su cross pericolosissimo di Cassandro dalla destra

94′ Sfiora la rete anche Schiavi su calcio di punizione con un bel destro a giro dai 20 metri

Il Tabellino

NOVARA: 2 Lanni, 3 Cagnano, 4 Sbraga, 5 Bove (6 Pogliano 15’st), 7 Nardi (1’st 8 Schiavi), 10 Buzzegoli (Cap), 11 Cisco (29 Pinotti 44’st) , 18 Bortolussi, 19 Gonzalez (VCap) (1’st 30 Peralta), 23 Bianchi, 26 Barbieri (1’st 33 Cassandro). A disposizione: 1 Marricchi, 9 Zunno, 15 Collodel, 24 Piscitella, 25 Bellich, 28 Pinzauti, 29 Pinotti, 37 Strechie. Allenatore: Simone Banchieri

GOZZANO: 31 Fiory, 3 Ugge, 4 Tordini (27 Tomaselli 8’st), 5 Guitto (Cap) (20 Palazzolo 20’st), 10 Rolle (9 Mangni 8’st), 11 Momentè (8 Bukva 20’st), 18 Fedato (30 Secondo 29’st), 21 Gemelli, 23 Vono, 24 Rizzo, 29 Garofalo (Vcap). A disposizione: 12 Bertinotti, 2 Tumminelli, 13 Samba, 15 Dumancic, 16 De Angelis, 28 Spina, 32 Zucchetti. Allenatore: Antonio Soda

Arbitro: Sig. Daniele Virgilio di Trapani. Assistenti: Sigg. Vincenzo Pedone di Reggio Calabria e Simone Biffi di Treviglio. Calci d’angolo: Novara-Gozzano 2-1. Ammonizioni: 10’pt Barbieri (N), 37’pt Bove (N), 5’st Rizzo (G)