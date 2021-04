Novara-Pergolettese 0-0. Rimandato l’aggancio ai play-off

Un po’ più attivi gli ospiti nel primo tempo, decisamente meglio gli azzurri nella ripresa. Reclamato un calcio di rigore iniziale non fischiato a Schiavi. In classifica il Novara è praticamente salvo e resta in scia per l’ultimo posto valido per l’accesso ai play-off promozione.

NOVARA-PERGOLETTESE 0-0

Non riesce l’aggancio al decimo posto per un Novara che nel primo tempo ha un po’ sofferto il palleggio ospite, ma nella ripresa ha maggiormente cercato il successo, dimostrando ancora una volta l’ottima condizione mentale ed atletica. Una classifica che quanto meno dovrebbe certificare una salvezza non ancora aritmetica, ma sicuramente vicinissima.

La Partita

Due squadre in salute che si affrontano senza patemi ed a viso aperto. Ospiti che cominciano subito molto bene, spinti anche dal notevole vento a favore che soffia sul Piola. Nel primo quarto d’ora, gialloblù che muovono palla su ritmi molto alti, eludendo il pressing a tutto campo, solitamente molto produttivo per gli azzurri. Tentato il blitz a sorpresa nei primi minuti, il ritmo per gli ospiti rallenta un po’ e la partita si fa più equilibrata con alternati attacchi e cambi di fronte, anche se la Pergolettese si fa preferire nella gestione del possesso palla. Tegola sugli azzurri al 38′, con Corsinelli che resta a terra dopo uno scontro con Panatti, che lo aveva chiuso giusto prima di battere a rete davanti al portiere. Al suo posto dentro Lamanna.

Primo tempo che si chiude su un giusto 0-0, anche se gli ospiti si sono fatti leggermente preferire, ma alcune decisioni arbitrali hanno un po’ fatto arrabbiare gli azzurri, in particolare un colpo a Schiavi all’ingresso dell’area che avrebbe potuto cambiare gli equilibri sin dall’inizio.

Ad inizio ripresa, vedendo una certa difficoltà nel gestire l’inferiorità numerica in mezzo, Banchieri inserisce Buzzegoli al posto di Schiavi.

Ripresa cominciata decisamente meglio per gli azzurri, capaci di pungere con maggiore efficacia, soprattutto a sinistra, dove Zunno vince spesso gli uno contro uno. Un suo interno destro a giro al 51′, trova la paratissima di Ghidotti in corner.

Il Novara cresce e ci prova di più, anche con qualche conclusione da fuori, dimostrando volontà e condizione atletica invidiabile.

La Formazione

Nessuna sorpresa di formazione per Banchieri, che conferma il Novara vincente contro il Grosseto. Con l’oramai collaudato 4-2-3-1 che vede davanti al giovanissimo Desjardins, da destra a sinistra: Corsinelli, Migliorini, Pogliano e Colombini. Zona nevralgica affidata alla coppia Collodel-Schiavi. Dietro all’unica punta Rossetti, agiscono Panico, Lanini e Zunno. In panchina si rivede Bortoletti.

La Cronaca

5′ Schiavi colpito all’ingresso dell’area, azzurri che reclamano subito il calcio di rigore.

12′ Pogliano mura col piede una conclusione ravvicinatissima di Varas.

14′ Conclusione ambiziosa di Duca da oltre 30 metri che sibila vicino all’incrocio.

15′ Sinistro potente di Rossetti da fuori area, bravissimo Ghidotti in corner.

37′ Bellissima azione azzurra con Schiavi che pesca benisismo il taglio in area di Corsinelli, sul quale Panatta chiude miracolosamente prima della battuta in porta all’altezza del dischetto. Il laterale azzurro sfortunatissimo, resta a terra dopo lo scontro subito ed è costretto ad uscire. Al suo posto dentro Lamanna.

46′ Subito cambio per Banchieri, che toglie Schiavi ed inserisce Buzzegoli.

51′ Paratissima di Ghidotti che si distende sul bellissimo interno destro di Zunno.

55′ Doppio cambio per gli azzurri. Fuori Colombini e Panico per Cagnano e Malotti.

75′ Malotti tocca al limite per Zunno che si gira e prova il destro, ma la palla si alza sopra la traversa.

78′ Conclusione da fuori di Buzzegoli che non va distante dall’incrocio.

82′ Esce uno stremato Rossetti per lasciare il posto a Moreo.

85′ Pericolosa discesa di Bariti che mette dentro forte sul primo palo, dove Collodel chiude in corner in estirata.

90′ Colpo di testa centrale di Migliorini da buona posizione.

Il Tabellino

NOVARA: 31 Desjardins, 6 Pogliano, 7 Corsinelli (40′ 20 Lamanna), 8 Schiavi (C; 46′ 10 Buzzegoli), 9 Lanini, 11 Panico (56′ 39 Malotti), 14 Migliorini, 15 Collodel (VC), 18 Zunno, 29 Rossetti (83′ 17 Moreo), 33 Colombini (56′ 3 Cagnano)

A disposizione: 2 Lanni, 19 Gonzalez, 24 Piscitella, 25 Bellich, 26 Cisco, 28 Hrkac, 40 Bortoletti

Allenatore: Simone Banchieri

PERGOLETTESE: 22 Ghidotti, 2 Candela (53′ 33 Girelli), 3 Bakayoko, 4 Panatti (VC), 6 Andreoli (65′ 24 Ferrari), 7 Varas Marcillo, 11 Scardina, 14 Villa (C), 20 Duca (65′ 10 Kanis), 23 Palermo, 28 Bariti

A disposizione: 1 Soncin, 8 Figoli, 16 Tosi, 17 Faini, 21 Morello, 26 Ferrara, 27 Lamberti

Allenatore: Luciano De Paola

gArbitro: Sig. Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa

Assistenti: Sigg. Emanuele Renzullo di Torre del Greco e Roberto D’Ascanio di Roma 2

Quarto ufficiale: Sig. Marco Menozzi di Treviso

Marcatori:

Ammonizioni: 21′ Panatti (P); 45+1′ Bakayoko (P); 59′ Collodel (N); 68′ Zunno (N)

Calci d’angolo: Novara-Pergolettese 1-3

Recupero: 3′ 1°T – 3′ 2° T