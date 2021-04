Novara sempre avanti, in una girandola di emozioni ed il 3-3 finale ad Olbia che potrebbe negare i play-off

Azzurri in vantaggio per tre volte (Collodel, doppietta di Rossetti) sempre ripresi dai padroni di casa, con un pareggio finale, che visti gli altri risultati, pone gli azzurri in ritardo sulle avversarie dirette nella corsa ai play-off.

OLBIA-NOVARA 3-3

6′ Collodel (N); 40′ Ragatzu (O); 45’+2′ Rossetti (N); 60′ Biancu (O); 61′ Rossetti (N); 80′ Belloni (O)

Un 3-3 bellissimo, fra due squadre che probabilmente più di altre meriterebbero i play-off e che invece rischiano di perdere, proprio a causa di questo pareggio funambolico, visti i risultati dagli altri campi. Per il Novara, sempre avanti ad Olbia, la speranza c’è ancora, battendo un Como già promosso, dopo il successo nello scontro diretto contro l’Alessandria, ma non dipenderà solo dagli azzurri, perchè la vittoria del Grosseto a Pistoia (domenica riceverò proprio l’Olbia) ed il pareggio in rimonta del Pontedera con l’Albinoleffe (domenica riceverà la Pergolettese), mette le due squadre attualmente al 9° e 10° posto, in condizione di determinare il proprio destino.

La Partita

La partenza decisa degli azzurri, con una riuscita pressione alta, sono le premesse alla rete del vantaggio al 6′, quando Panico recupera palla sull’uscita olbiese e tocca dietro per Collodel, il quale confezione il regalo di compleanno a papà Mauro, con un interno destro precisissimo che rimbalza davanti alla porta e perfora subito Tornaghi.

L’Olbia si riordina in fretta e comincia a macinare il suo gioco. Novara che chiude, non senza qualche difficoltà, ma in contropiede sfiora il raddoppio con Panico e Bellich. Azzurri che sembrano poter chiudere il primo tempo in vantaggio, ma non hanno fatto i conti con l’estro di Ragatzu, che ricevuta palla da Emerson dopo lo scambio da corner, fa sedere Buzzegoli con una finta sul sinistro ed infila la porta con un destro secco.

Questo Novara però ha risorse davvero insperate ed allo scadere torna in vantaggio con Rossetti, bravo a girare in porta di testa un cross al volo di Buzzegoli, ben servito da un Malotti magico nell’aggancio volante, dopo il cambio di lato di Colombini.

Ad inizio di ripresa, il destro di Panico scuote la traversa, dopo un bel contropiede condotto da Zunno. Il rammarico per l’occasione persa diventa pressante, quando al quarto d’ora Biancu trova l’angolo lontano col destro, sfruttando una corta respinta azzurra. Novara che accusa il colpo? Tutt’altro, perchè un minuto dopo, Zunno se ne va a sinistra e mette un cross sul quale ancora una volta Rossetti bussa di testa, per l’incredibile e bellissimo, nuovo vantaggio azzurro.

L’Olbia pressa ma il Novara non solo regge, ma è ancora pericoloso in contropiede. All’80’ però, in una mischia seguita ad un corner, il giovane Belloni trova la girata in mischia che vale il nuovo pareggio isolano.

L’Olbia ci crede ed all’85’ Altare si gira e da pochi passi calcia centralmente dove Lanni blocca a terra incredulo.

I padroni di casa sembrano averne di più, ma non succede granché ed alla fine è un’altalena di emozioni che questo spettacolare 3-3, finisce per scontentare entrambe le squadre.

La Formazione

Un’autentica doccia fredda per la tifoseria azzurro, all’annuncio formazioni per l’assenza fra i titolari di Lanini, bomber azzurro di stagione e uomo determinante nella ricorsa play-off. Una defezione in attesa di chiarimenti (si è allenato poco?), che non modifica il tradizionale modulo, con Panico in posizione centrale dietro a Rossetti. Il resto è l’11 previsto, con la buona notizia del recupero di Riccardo Collodel che affianca capitan Buzzegoli nella zona nevralgica del campo.

La Cronaca

3′ Lancio lungo per Ragazzu che scappa via in area a Pogliano, che però recupera e va a contrasto. Non è neppure corner ed i sardi che reclamano subito con l’arbitro.

6′ Panico per Collodel che si aggiusta la palla e calcia dai 20 metri, pescando l’angolino con un preciso interno destro.

15′ Biancu per Ragatzu che infila Lanni in diagonale, ma c’è la bandierina alta che sancisce il fuorigioco dell’attaccante cagliaritano.

21′ Giandonato da fuori lascia andare il destro, con palla non troppo distante dall’incrocio dei pali.

Bellissimo inserimento di Colombini con triangolo lungo offertogli da Malotti, ma sull’esterno ex Torino, c’è l’uscita bassa di Tornaghi.

Panico punto da destra e calcia ad incrociare, Tornaghi salva con la punta delle dita in corner.

34′ Colpo di testa di Bellich fuori di pochissimo, a seguito di scambio da corner.

38′ Altare per Lella che in semi rovesciata spedisce fuori

40′ Pareggio di Ragatzu che riceve dopo lo scambio da corner, finta col sinistro che fa cadere Buzzegoli ed infila Lanni con un destro secco.

47′ Novara ancora in vantaggio. Cambio di lato per Malotti che ha un aggancio felicissimo, tocco per Buzzegoli che crossa al centro di prima, dove Rossetti è perfetto a colpire di testa nell’angolo lontano.

53′ Clamorosa traversa di Panico, dopo un gran contropiede condotto da Zunno.

60′ Pareggio dell’Olbia. Cross respinto al limite da Corsinelli, dove Biancu può calciare di collo pescando l’angolo lontano.

61′ Novara ancora in vantaggio. Con Zunno che fa il numero e prende il fondo, sul suo perfetto cross ancora Rossetti, ancora di testa, per il 3-2 novarese.

68′ Pennington di testa impegna Lanni, attento in presa.

73′ Azione confusa in area azzurra, con un pericoloso batti e ribatti davanti a Lanni

74′ Occasionissima per Zunno, che riceve da Lanini sfuggito in contropiede, si accentra calcia a giro, ma non trova l’angolazione perfetta e Tornaghi salva.

79′ Destro secco di Udoh dal limite, bravo Lanni in corner. Dalla bandierina una serie confusa di tocchi libera il giovane Belloni in area che si gira e beffa la difesa azzurra per il 3-3.

85′ Altare si gira e da pochi passi calcia centralmente dove Lanni blocca a terra incredulo.

Il Tabellino

OLBIA: 1 Tornaghi, 7 Lella (56′ 9 Udoh), 10 Giandonato (56′ 5 Ladinetti; 75′ 24 Belloni), 13 Pennington, 15 Altare, 16 Cadili, 17 Cocco, 19 Biancu, 20 Arboleda (45+1′ 18 Demarcus), 25 Emerson, 30 Ragatzu

A disposizione: 11 Doratiotto, 26 Marigosu, 27 Occhioni, 33 Secci, 34 Putzu, 37 Gagliano, 39 Cabras

Allenatore: Massimiliano Canzi

NOVARA: 2 Lanni, 6 Pogliano, 7 Corsinelli, 10 Buzzegoli (C; 62′ 28 Hrkac), 11 Panico (67′ 9 Lanini), 15 Collodel (VC), 18 Zunno (75′ 37 Ivanov), 25 Bellich, 29 Rossetti (75′ 17 Moreo), 33 Colombini, 39 Malotti

A disposizione: 1 Spada, 31 Desjardins, 19 Gonzalez, 20 Lamanna, 21 Pagani, 24 Piscitella, 38 Pellegrini, 40 Bortoletti

Allenatore: Simone Banchieri

Arbitro: Sig. Tommaso Zamagni di Cesena

Assistenti: Sigg. Alessandro Maninetti di Lovere e Francesco Perrelli di Isernia

Quarto ufficiale: Riccardo Fichera di Milano

Marcatori: 6′ Collodel (N); 40′ Ragatzu (O); 45’+2′ Rossetti (N); 60′ Biancu (O); 61′ Rossetti (N); 80′ Belloni (O)

Ammonizioni: 20′ Malotti (N); 29′ Biancu (O); 45′ Corsinelli (N); 50′ Pogliano (N); 84′ Colombini (N)

Calci d’angolo: Olbia – Novara 8-5

Recupero: 2′ 1°T – 4′ 2°T