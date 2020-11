Novara sfrutta il recupero contro Cuneo (3-1), si issa da sola al 2° posto e sabato prova a sfidare “super” Conegliano

Altra vittoria e tre punti importanti in archivio per la Igor Volley di Stefano Lavarini, che nel recupero della quinta giornata supera per 3-1 Cuneo in rimonta, rimediando a un avvio segnato da troppi errori. MVP del match la centrale americana Haleigh Washington: per lei 19 punti (top scorer della partita), 78% in attacco e 5 muri messi a segno.

Altra vittoria e tre punti importanti in archivio per la Igor Volley di Stefano Lavarini, che nel recupero della quinta giornata supera per 3-1 Cuneo in rimonta, rimediando a un avvio segnato da troppi errori. MVP del match la centrale americana Haleigh Washington: per lei 19 punti (top scorer della partita), 78% in attacco e 5 muri messi a segno.

Ancora orfana di Sansonna e Chirichella, la Igor parte con Hancock in regia e Smarzek in diagonale, Washington e Bonifacio al centro, Herbots e Bosetti in banda e Napodano libero; Cuneo, guidata in panchina da Domenico Petruzzelli, schiera Ungureanu opposta a Signorile, Candi e Zakchaiou centrali, Degradi e Stranzali schiacciatrici e Zannoni libero.

Cuneo parte forte con Ungureanu a muro (2-5), Washington replica (4-5) e le squadre proseguono l’andatura a “elastico” con Smarzek che spara out (7-10) e poi ricuce a muro (9-10) prima del break (11-15) che costringe Lavarini al timeout. Bosetti non si arrende (16-18), Bonifacio tiene la scia delle ospiti (18-20) ma dopo il timeout di Petruzzelli Cuneo scappa fino al 19-24; Lavarini manda Populini in battuta e sul suo servizio Novara rientra fino al 23-24 con un ace, prima del punto di Cuneo del 23-25.

Novara riparte con Zanette in sestetto e dopo uno spunto ospite (3-5, Ungureanu), Washington mette la freccia in fast (5-6) e il turno in battuta di Herbots fa il resto, lanciando le azzurre sul 9-6 (ace). Bosetti alza il ritmo anche a muro (13-8), Herbots scappa in parallela (17-9) ed è il preludio a un finale di set in discesa, chiuso di slancio dal muro di Hancock sul 25-14.

Cuneo “gira” il sestetto, spostando Ungureanu in banda e inserendo Bici da opposta, nel testa a testa iniziale Novara mantiene l’inerzia favorevole con l’attacco di Hancock (6-5) e il muro di Bonifacio (10-9) prima del sorpasso ospite sul turno in battuta di Degradi che porta le ospiti sul 12-15. Lavarini inserisce prima Daalderop e poi la diagonale Battistoni-Smarzek e le azzurre ricuciono lo strappo con il muro di Washington (17-17) trovando poi anche il sorpasso con Daalderop e Zanette che concretizzano (22-20) due difese spettacolari di Bosetti. Degradi contro-sorpassa (22-23), poi chiude “out” uno scambio infinito che da il set ball a Novara (24-23) che al terzo tentativo chiude con Bosetti (27-25) dopo una gran difesa di Napodano.

Sullo slancio della rimonta compiuta, Novara parte forte nel quarto set (7-4), mentre le ospiti cambiano in regia insrendo Turco; Zanette (10-6) e il turno in battuta di Hancock (ace, 13-7) scavano il solco decisivo, Cuneo non reagisce e una magia in diagonale di Bosetti vale il 20-12. Si chiude senza ulteriori scossoni, sul 25-13.

Igor Gorgonzola Novara – Bosca San Bernardo Cuneo 3-1 (23-25, 25-14, 27-25, 25-13)

Igor Gorgonzola Novara: Populini 1, Herbots 15, Napodano (L), Zanette 8, Battistoni, Chirichella (L) ne, Bosetti 16, Hancock 6, Bonifacio 7, Washington 19, Smarzek 4, Costantini ne, Daalderop 3. All. Lavarini.

Bosca San Bernardo Cuneo: Bici 4, Degradi 14, Turco, Giovannini 1, Candi 6, Strantzali 1, Fava ne, Signorile, Stijepic ne, Zannoni (L), Zackchaiou 14, Ungureanu 16. All. Petruzzelli.

MVP Haleigh Washington