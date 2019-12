Novara soffre ma vince a Lodz al 5° set. Igor che resta in corsa per il 1° posto nel girone

Al termine di una partite dalla difficile lettura decisa al tie-break, Novara conquista un successo importante a Lodz che gli consente di restare in piena corsa per i quarti di Cev Champions League.

Vittoria sofferta ma fondamentale per il cammino in Champios League per l’Igor Gorgonzola Novara che a Lods supera al 5° set le padrone di casa, raggiungendole al primo posto in classifica con due vittorie come Stoccarda, che però ha un punto in più e guida il girone. Decisive le prossime due sfide che però le azzurre giocheranno al Pala Igor contro la più debole del girone Khimik Yuzhny (4/6.02. 2020) e la stessa LKS Commercecon Lodz (18.02.2020)

Una partita dalla lettura complicata, quasi isterica, basti dire che Novara surclassa le polacche in fatto di punti realizzati, ma cede comunque due set ed è costretta ad arrivare sino al tiea-break.

Probabilmente sotto pressione, le ragazze di Barbolini cedono il primo set alle padrone di casa per 25-22, in un parziale tenuto in equilibrio fino al 20-20 malgrado le pessime percentuali in attacco e poi perso anche per la cattiva ricezione nel finale che regala il 25-22 su ace sporco della Wojcik.

Tutta un’altra Igor nel secondo e terzo set, con le novaresi che ritrovano attacco e muro pareggiando facile il set con un eloquente 15-25 ma addirittura passeggiando nel terzo set per 9-25, con Brakocevic che si iscrive al tabellino (17 punti), Hancock che martella in servizio e prende sempre maggiore confidenza dalla prima linea, risultando poi determinante con i suoi 12 punti; così come Valentina Arrighetti che alza bene le mani per fermare gli attacchi del Lodz (6 muri vincenti totalizzati) .

Partita in discesa? Machè, nel quarto set l’attacco torna prevedibile e polacche prendono subito il largo chiudendo a proprio vantaggio per 25-19 dopo aver rintuzzato agevolmente gli abbozzati tentativi di recupero novarese.

Nel quinto e decisivo set Chirichella e compagne tornano concentrate e decise e la via del successo passa proprio dal centro dove la capitana passa facilmente con i primi tempi ed erige un paio di muri determinanti, come quello che vale il punto del match sul 10-15.

LKS Commercecon Lodz-Igor Gorgonzola Novara 2-3 (25-22, 15-25, 9-25, 25-19, 10-15)

Lodz: Mori 2, Kwiatkowska 1, Pacak 11, Skrzypkowska, Wojcik 13, Szczyrba 3, Lazovic 15, Gajewska ne, Edelman, Bociek 6, Strasz (L), Kowalinska 5, Alagierska 8, Korabiec (L) ne. All. Solarewicz.

Novara: Mlakar 1, Brakocevic 17, Morello ne, Napodano, Courtney 3, Piacentini ne, Gorecka 2, Di Iulio, Chirichella 14, Sansonna (L), Hancock 12, Arrighetti 13, Orlandi (L) ne, Vasileva 16. All. Barbolini.

Arbitri: Mokry (Slovacchia) e Luts (Belgio).

Note: Spettatori 1600. Lodz: battute vincenti 2, battute sbagliate 3, attacco 30%, ricezione 52%-30%, muri 14, errori 28. Novara: battute vincenti 7, battute sbagliate 5, attacco 33%, ricezione 54%-29%, muri 18, errori 20.