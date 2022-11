Novara spreca l’occasione, col fanalino di coda Piacenza è solo 1-1

Azzurri che vanno sotto, ma trovano subito il pareggio, sprecando l’opportunità del vantaggio numerico già dal 35′ del 1° tempo.

Sulle ali di un pareggio trovato subito, ed una superiorità numerica già al 35′ del primo tempo, non sono stati sufficienti al Novara, per battere un Piacenza, arrivato al Piola da ultimo in classifica.

Davvero ingiustificabile la reazione in cui è caduto Benaluane, fattosi espellere a sua volta, cadendo nel tranello di Cosenza, proprio quando a mezzora dalla fine, la pressione degli azzurri si era fatta davvero importante.

La Partita

Dal quarto d’ora la partita è già un incendio, con il Piace che sfiora il vantaggio con Gonzi e poi lo trova alla mezzora con Nava, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Novara sembra in apnea, ma trova subito il pareggio con Bortolussi, al termine di un’azione tutta in verticale partita da Benaluane e illuminata dal geniale passaggio al volo di Galuppini.

Piacenza che bussa ancora con Sulic, trovando la decisiva parata di Pissardo. Lombardi che però s’inguaiano da soli al minuto 35′, quando Persia va col piede a martello su Masini, lasciando i suoi in inferiorità numerica.

Nella ripresa Scazzola rinforza il centrocampo inserendo Munari, mentre Cevoli conferma l’undici iniziale, sfruttando l’inerzia di una partita che sembra indirizzata. Ed in effetti, anche se il Piacenza riesce comunque a reggere anche se in dieci, agli azzurri le occasioni non mancano. E proprio quando la pressione novarese si fa più consistente, Benaluane cade incredibilmente nella provocazione ordita da Cosenza, reagendo con un colpo veniale sotto gli occhi dell’arbitro, che regala al Piacenza l’insperata parità numerica.

Manca più di mezzora e la partita si fa avvincente, perchè nessuna delle due squadre vuole rinunciare ai tre punti.

Gli azzurri ci provano sicuramente con maggiore convinzione, ma i biancorossi non rinunciano mai a pungere, soprattutto con un Morra, capace quasi da solo, a sostenere l’intero reparto offensivo ospite.

A 20′ dalla fine, Cevoli inserisce anche Rocca e Buric, al posto di Ranieri e Tavernelli, poi all’80’ è la volta di Pablo Gonzalez, che rileva un Galuppini tutt’altro che disprezzabile, anche dal punto di vista dell’impegno.

Un pareggio certamente più apprezzabile in casa biancorossa, che sembra invece un ulteriore colpo alle già appannate aspettative di una piazza azzurra, che si era illusa di avere una formazione di primissimolivello. Ultima considerazione sulla reazione di un giocatore esperto come Benaluane. Un gesto simile, da un giocatore di quell’atteso livello, non meriterebbe forse una sanzione disciplinare da parte della società del Presidente Ferranti?

La Formazione

Tante assenze, soprattutto in difesa e allora Novara davvero inedito quello schierato da Roberto Cevoli per provare ad aver ragione di un Piacenza giunto al Piola da ultimo in classifica.

Nel 3-4-1-2 azzurro, c’è l’esordio di Samuele Bonaccorsi, di fianco a Benalouane, con Urso a fare il braccetto difensivo di sinistra. Gli esterni di centrocampo sono Masini e Goncalves. Rientra Galuppini sulla trequarti, che si posiziona dietro Tavernelli e Bortolussi. Gli interni di centrocampo sono Ranieri e Marginean.

La Cronaca

15′ Morra prende il fondo a sinistra e tocca per Gonzi che anticipa tutti a centro area ma non trova la porta con Pissardo fuori causa.

24′ Bel contropiede azzurro concluso da Galuppini con un sinistro non all’altezza delle attese.

29′ Palla da destra a sinistra che libera al tiro Morra, ribattuto in corner da

Sulic batte dalla bandierina e pesca Nava sul secondo palo che incorna in rete.

30′ Replica di Bortolussi che dal limite sfiora la basa del palo col destro.

32′ Benaluane in verticale per la geniale imbucata di Galuppini al volo per Bortolussi, abilissimo ad anticipare l’uscita di Rinaldi in spaccata per il preziosissimo immediato 1-1.

33′ Destro dal limite di Sulici,

35′ Ingenuità colossale di Persia, che va col piede a martello su Masini e si becca il cartellino rosso, lasciando il Piacenza in inferiorità numerica.

36′ Occasionissima azzurra per Marginean che sul dischetto calcia trovando l’opposizione di Rinaldi.

38′ Pissardo salva su Sulic, che gira al volo col destro un bel centro di Rizza dal fondo.

41′ Azione alla mano di Bonaccorsi che poi lascia di tacco per Galuppini, ma il destro non è la stessa cosa, ed il numero 14 azzurro non trova la porta da ottima posizione.

42′ Perfetto centro di Urso da sinistra e girata di testa di Bortolussi che accarezza la trasversale.

44′ Altro cross di Urso e tocco al volo di Masini che esalta la presa di Rinaldi.

45+1′ Cross di Masini ed ennesimo colpo di testa di Bortolussi che non centra la porta.

45+1′ Ranieri per Bortolussi che dal limite indirizza all’angolino basso, trovando la deviazione a mano aperta di Rinaldi.

48′ In apertura di 2° tempo, subito Pissardo deve chiudere sulla girata ravvicinata di Morra.

54′ Grande azione personale di Marginean e tocco per Tavernelli che dopo una veronica, lascia andare un gran destro che sfiora il palo.

58′ Se l’espulsione piacentina era per definizione ingenua, la reazione in cui cade Benaluane sulla provocazione di Cosenza è ingiustificabile. Così l’esperto difensore marocchino, regala l’insperata parità numerica.

60′ Paratissima di Rinaldi su Galuppini.

62′ Cambio obbligato per Cevoli, con Goncalves che lascia il posto a Khailoti, come centrale difensivo.

71′ Masetti salva sulla linea a portiere battuto.

Il Tabellino

NOVARA: 1 Pissardo, 3 Urso, 5 Bonaccorsi, 6 Masini, 9 Bortolussi(VC), 10 Marginean, 14 Galuppini (82′ 19 Gonzalez), 20 Tavernelli (72′ 24 Buric), 21 Ranieri (72′ 8 Rocca), 29 Benalouane (C), 33 Gonçalves (62′ 15 Khailoti)

A disposizione: 12 Menegaldo, 36 Koco, 4 Di Munno, 11 Peli, 18 Diop, 24 Buric, 30 Calcagni, 35 Amoabeng

Allenatore: Roberto Cevoli

PIACENZA: 77 Rinaldi, 3 Rizza (85′ 33 Capoferri), 4 Nava, 5 Cosenza(VC), 7 Rossetti (46′ 27 Munari), 8 Suljic (C), 9 Morra (74′ 10 Cesarini), 18 Nelli (66′ 20 Palazzolo), 23 Gonzi, 28 Persia, 56 Masetti (74′ 62 Frosinini)

A disposizione: 12 Tintori, 98 Vivenzio, 17 Pezzola, 21 Lamesta, 29 Vianni, 32 Conti, 44 Onisa. 93 Bianchieri

Allenatore: Cristiano Scazzola

Arbitro: Sig. Giuseppe Vingo di Pisa

Assistenti: Sigg. Ivan Catallo di Frosinone e Emanuele Fumarolo di Barletta

Quarto Ufficiale: Sig. Antonio Costanza di Agrigento

Marcatori: 30′ Nava (P), 32′ Bortolussi (N)

Ammonizioni: 11′ Cosenza (P), 81′ Buric (N)

Espulsioni:35′ Persia (P), 58′ Benalouane (N)

Calcio d’angolo: Novara 5 – Piacenza 5

Recupero: 2′ pt – 5′ st