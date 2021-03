Novara vince il 1° round. Al Pala Igor 3-1 delle azzurre contro una tosta Perugia

Sotto al primo parziale, le ragazze di Lavarini recuperano due set combattuti e chiudono in bellezza per 3-1 il primo turno dei quarti di finale play-off

Si apre con un successo il cammino nei playoff Scudetto della Igor Volley: trascinate da Daalderop (21 punti e meritato titolo di MVP dell’incontro), le azzurre rimontano dopo il primo set perso e conquistano il 3-1 che vale il primo punto nei quarti di finale. Mercoledì a Perugia gara due.

Igor con Sansonna e Chirichella “ai box” (una botta al polso per la prima, un problemino muscolare nel riscaldamento per la centrale) e va in campo con Smarzek opposta a Hancock, Bonifacio e Washington centrali, Herbots e Bosetti schiacciatrici e Napodano libero; ospiti al completo, con Ortolani in diagonale a Di Iulio, Koolhaas e Aelbrecht centrali, Havelkova e Carcaces schiacciatrici e Cecchetto libero.

Novara parte bene con Bonifacio (4-1, primo tempo) ma Perugia rientra con qualche errore azzurro (6-6) e sorpassa con Ortolani (maniout, 7-8), con le umbre che sul 10-9 trovano un break importante, scappando 10-15 mentre Lavarini ferma il gioco e inserisce Daalderop in banda. Il passaggio a vuoto azzurro prosegue, nonostante i cambi, e Carcaces fa 12-20 mentre la neo entrata Mlinar firma l’ace del 14-23; Daalderop è l’ultima ad arrendersi (17-24), poi Carcaces chiude con la diagonale del 18-25.

Novara con Daalderop in sestetto ma sono le ospiti a scappare 0-3 a muro e poi 3-6, mentre Bosetti trascina le sue al pareggio (7-7) e innesca un bel testa a testa, rotto da un muro di Washington (13-11); dopo la reazione di Carcaces (13-13) sono Daalderop e Hancock a firmare il nuovo break azzurro (17-13), mentre le ospiti crescono a muro e sul turno in battuta di Ortolani ricuciono lo strappo (18-18), con Agrifoglio che trova addirittura il sorpasso sul 19-20. Nel momento più difficile, Smarzek impatta (20-20) e dopo un muro di Bonifacio (21-20) sono due errori umbri a mandare le azzurre al set point (24-21) con Daalderop che chiude a rete uno scambio infinito per il 25-22.

Il match entra nel vivo (3-3), Novara cresce in difesa e il resto lo fa Daalderop (8 punti e 100% in attacco nel set ) per l’8-6 azzurro; Carcaces ricuce (9-9), Lavarini inserisce Chirichella e un muro di Hancock vale il 13-11 con Perugia che però rimette la testa avanti sul 14-15. Controsorpasso Novara (17-16) e il turno in battuta di Daalderop scava il solco decisivo con due battute vincenti per il 22-18, mentre Mazzanti ferma il gioco. Si chiude senza ulteriori scossoni, con un’invasione umbra per il 25-20.

Novara alza il ritmo e va subito 4-0 con Bonifacio e dopo il timeout di Mazzanti le azzurre prolungano il break con Daalderop che concretizza due gran difese di Napodano, transitando poi sul +8 (parallela vincente di Bosetti) al giro di boa (12-4). Il finale non regala ulteriori emozioni, con Perugia che non riesce a rientrare, subendo il 25-17 che vale il 3-1.

Igor Gorgonzola Novara – Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-1 (18-25, 25-22, 25-20, 25-17)

Igor Gorgonzola Novara: Populini, Herbots, Napodano (L), Zanette, Battistoni, Bosetti 11, Chirichella 2, Sansonna (L) ne, Hancock 2, Bonifacio 14, Tajè, Washington 4, Smarzek 11, Daalderop 21. All. Lavarini.

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Casillo ne, Carcaces 16, Agrifoglio 1, Scarabottini ne, Cecchetto (L), Di Iulio, Rumori (L) ne, Mlinar 1, Koolhaas 6, Ortolani 15, Angeloni ne, Havelkova 15, Aelbrecht 10. All. Mazzanti.

MVP Nika Daalderop