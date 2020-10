Numerosi kit scolastici in dono ai giovani studenti di Novara. L’iniziativa guidata dall’Anpi va in aiuto alle famiglie in difficoltà

Sono diverse le famiglie che anche a Novara non riescono ad acquistare il materiale scolastico necessario, e purtroppo la pandemia ha maggiormente acuito i disagi e le difficoltà. Dal desiderio di aiutare queste famiglie è nata l’iniziativa “A scuola con tutti e con tutto” rivolta ai bambini delle primarie e ai ragazzi delle secondarie di primo grado di Novara.

Su indicazione dei Consigli di classe di ciascun Istituto Comprensivo della città, la rete solidale coordinata da ANPI Novara sezione Marcella Balconi di cui fanno parte CGIL Novara e VCO, SPI CGIL Novara e VCO, Associazione per la Pace, Associazione La Torre – Mattarella, Associazione Novara Partenopea e Auser, ha fornito agli Istituti del territorio numerosi kit per ogni plesso, contenenti gli indispensabili articoli di cancelleria richiesti dal corpo docenti per svolgere le attività didattiche: una fornitura di materiale di consumo come quaderni, penne, matite, gomme, colori, fogli, compassi, squadrette, per un totale di più di 2000 pezzi, cui si sono aggiunte 2500 penne in MATER-BI donate da Novamont.

Gli insegnanti hanno segnalato gli studenti con reali problemi economici e i Dirigenti, accogliendo e verificando le richieste, le hanno comunicate ad ANPI. “La nostra associazione, grazie alla rete che coordina e alla generosità di molti cittadini che hanno contribuito con delle donazioni – spiegano dall’ANPI – ha acquistato quanto richiesto, andando incontro a singole e specifiche esigenze. I kit non sono infatti tutti uguali, ma a misura di ciascuna classe e di ciascuno studente. Si è trattato di un lavoro complesso che ha richiesto l’impegno importante di alcuni nostri tesserati volontari che hanno predisposto gli ordini, gli acquisti, lo stoccaggio e lo smistamento corretto dei tanti materiali di cancelleria. Un lavoro non semplice che, però, ha dato grandi soddisfazioni e risultati. Sapere che molti, moltissimi giovani studenti avranno tutto ciò che occorre per la loro quotidianità scolastica è motore sufficiente per trovare sempre energie positive”.