Nuova linfa per il settore tecnico di Basket College: da Desio arriva Gabriele Cassina

Il nuovo allenatore arriva dall’esperienza di assistent-coach sulla prestigiosa panchina di Desio in serie B.

Importante nuovo inserimento nei quadri tecnici per Basket College Novara, che in un comunicato stampa annuncia l’arrivo del nuovo allenatore Gabriele Cassina. Il 27enne giovane tecnico, nella scorsa stagione ha maturato un’importante esperienza in serie B come assistent-coach sulla blasonata panchina di Desio.

Gabriele Cassina guiderà la squadra under 19 e collaborerà nella gestione del settore giovanile con Simone Tarlao, in panchina con la serie C silver, e Tommaso Brustia, coach dell’under 17 Eccellenza.

“Da tempo sentivo l’esigenza di un lavoro sul territorio dove ottimi allenatori costruiscono ottimi giocatori e qui l’ho visto realizzato – dice Cassina – questo mi ha convinto a scegliere il College e mi sento onorato di partecipare al progetto di rilancio del movimento del basket a Novara, città che lo merita”.

E’ stato Simone Tarlao a conoscere Cassina, al corso nazionale per allenatori e a fargli conoscere il Basket College Novara con l’incontro con il coach Tommaso Brustia e il vicepresidente e responsabile dell’area tecnica Beppe Barbera. “Con Gabriele ho condiviso due settimane di lezioni – commenta Tarlao – in cui ci siamo trovati subito in grande sintonia sul piano professionale e sotto il profilo umano: Gabriele è una bellissima persona. Sono molto contento che abbia accettato la nostra proposta perché ritengo che la sua esperienza e le sue capacità saranno una risorsa importante per noi allenatori e per i nostri ragazzi. Costruiremo insieme una gestione a tre della prima squadra e delle under 19 e 17 dei campionati di Eccellenza”.

Soddisfatto il presidente Andrea Delconte: “Il reclutamento di un allenatore conteso da società decisamente più prestigiose di noi dimostra che facciamo sul serio e intendiamo continuare ad alzare l’asticella dello staff tecnico del nostro settore giovanile. Il progetto di riportare un forte movimento del basket a Novara continua e si irrobustisce grazie a un coach della scuola lombarda, che vanta da sempre le migliori piazze della pallacanestro nazionale e, non è certo un caso, da una grande tradizione in materia di formazione e crescita di giovani talenti. Siamo sicuri che saprà fare la differenza”.