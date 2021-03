Nuovi punti vaccinali in Provincia, dove è partita la campagna dell’ASL NO per la fascia 70-79 anni

La sinergia fra sindaci e medici di Medicina Generale del territorio, consentiranno all’ASL NO, di allestire nuove sedi per la campagna vaccinale, nei comuni di: Biandrate, Borgomanero, Cerano, Galliate, Gozzano, Novara, Novara Lumellogno, Novara Pernate, Oleggio, Romentino, Varallo Pombia.

In concomitanza dell’avvio della campagna vaccinale rivolta alla popolazione di età compresa tra 70 e 79 anni, e grazie alla sinergia fra sindaci e medici di Medicina Generale del territorio, l’ASL NO, allestirà progressivamente nuove sedi per la campagna vaccinale, nei comuni di: Biandrate, Borgomanero, Cerano, Galliate, Gozzano, Novara, Novara Lumellogno, Novara Pernate, Oleggio, Romentino, Varallo Pombia.

Altre proposte per nuovi punti vaccinali, ancora al vaglio delle equipe dei Medici di Medicina Generale, e ancora da verificare dal punto di vista logistico da parte del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP), potrebbero presto divenire funzionali nelle prossime settimane.

Potranno accedere alla vaccinazione in questi punti vaccinali gli assistiti del Medico aderente al progetto, che hanno effettuato la preadesione tramite il portale www.ilpiemontetivaccina.it : nei giorni successivi alla preadesione il Medico di Medicina generale fisserà un appuntamento al suo assistito secondo le liste ricevute dalla Regione e nel rispetto delle categorie fissate dal Piano Nazionale Vaccini.

Tali sedi vaccinali, in cui i Medici di Medicina Generale opereranno in autonomia, andranno ad affiancarsi alle quattro sedi istituzionali di erogazione delle vaccinazioni già attive presso l’ASL NO (Arona, Borgomanero, Novara, Trecate) – grazie all’importante contributo e supporto logistico garantito dai rispettivi Sindaci – e ad eventuali attività che i Medici potranno optare di fare nel proprio ambulatorio.

La Direzione dell’ASL NO ringrazia tutti per “l’impegno e la preziosa collaborazione, certa che con le nuove forze in campo si potrà procedere con maggiore celerità verso il traguardo atteso”.