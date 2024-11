Nuovo appuntamento con le domeniche di approfondimento all’Istituto Immacolata Salesiane di Don Bosco

Novara – Dopo l’incontro inaugurale dal titolo: “Tempo e memoria: suggestioni dall’opera di Dante”, tenuto dalla professoressa Maria Giovanna Fantoli, eccoci al secondo appuntamento previsto presso l’Istituto Immacolata Salesiane di Don Bosco, con sede in via Paolo Gallarati 4, a Novara, domenica 24 novembre 2024 alle ore 15:30 dal titolo: “Il tempo della vita: riflessione esistenziale tra filosofia e letteratura” con ospite la professoressa Annamaria Balossini.

Tale iniziativa rientra nel ciclo di eventi in programma per la stagione 2024/2025 denominato “Domeniche Insieme”, raccolti sotto il titolo di “Incontri d’Amicizia”, in ragione dell’intento fortemente dialogico degli stessi. Il carnet contempla, anche in questa edizione, pomeriggi di particolare richiamo culturale. “Nel tempo e nella memoria” è il fil rouge che lega quanto affrontato dai singoli relatori, tra cui filosofi, scrittori e studiosi che, mostrando come la letteratura e la filosofia e alcuni particolari personaggi abbiano affrontato le sfide del proprio tempo, propongono ai partecipanti riflessioni e dialoghi sul ruolo del tempo, della storia, della memoria nella formazione della nostra identità e nella comprensione del mondo.

Anche domenica prossima ad accompagnare i presenti in questo viaggio umano, memoriale e filosofico, oltre alla relatrice Annamaria Balossini, vi concorreranno, conversando con gli ospiti, Chiarastella Bonetti e Gabrio Mambrini, già ideatori, organizzatori e coordinatori, con suor Rosanna Cipolla, del calendario della passata stagione. Ad inaugurare il pomeriggio ci penserà con un proprio intervento la direttrice dell’Istituto, Suor Giuseppina Teruggi. Annamaria Balossini, novarese, laureata in Filosofia, già docente di Lingua e Letteratura italiana, ha svolto attività d’insegnante nella città di Novara, dove risiede. Appassionata di Poesia, pluripremiata in Concorsi letterari regionali e nazionali per la poesia in lingua italiana e in dialetto. La riflessione sul tempo, tra filosofia e letteratura, si rivela un campo fertile per comprendere la nostra esistenza. Attraverso le lenti di pensatori e scrittori, ci rendiamo conto che il tempo non è solo un elemento da misurare, ma un compagno costante che permea ogni aspetto della nostra vita. Ci invita a esplorare il significato di ciò che significa vivere, a trovare bellezza nell’ordinarietà e a confrontarci con la nostra mortalità. In un mondo che sembra correre sempre più veloce, il richiamo a fermarsi, a riflettere e a vivere consapevolmente diventa imperativo. Solo così possiamo sperare di intravedere l’essenza del tempo che ci caratterizza, abbracciando la nostra umanità e ricercando un senso profondo nel breve arco della nostra esistenza.

L’ingresso è gratuito, ma per ragioni organizzative, vi chiediamo di indicarci la vostra partecipazione al seguente indirizzo email: [email protected]. Per informazioni: Istituto Salesiane Immacolata (tel. 0321 623259) e Suor Rosanna Cipolla (cell. 348 8590374). Il progetto grafico è, come sempre, di Sarah Bonetti.