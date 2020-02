Occasione persa per salire al 5° posto. A Crema Pergolettese-Novara finisce 2-2

Il Novara recupera lo svantaggio iniziale e chiude il primo tempo in vantaggio, ma dopo il pari su rigore dei padroni di casa, non arriva il goal da tre punti che sarebbe valso il 5° posto assoluto

PERGOLETTESE- NOVARA 2-2

Marcatori: 4′ Bortoluz (P), 15′ Schiavi (N) rig., 26′ Gonzalez (N), 54′ Ciccone (P) rig.

Visti i risultati delle dirette avversarie, occasione persa per accorciare la classifica, per un Novara che nel primo tempo aveva saputo ribaltare per la prima volta lo svantaggio iniziale. Dopo il goal in rovesciata di Bortoluz infatti, prima Schiavi su rigore e poi Gonzalez, hanno illuso i tifosi azzurri, ma ad inizio di ripresa lo stesso Gonzalez ha ingenuamente provocato il rigore del pareggio e poi nell’ultima mezzora, malgrado un volenteroso forcig, i ragazzi di Banchieri non sono riusciti a trovare il goal vittoria.

La Partita

Non era facile reagire con lucidità all’immediato vantaggio dei padroni di casa, trovato dalla rovesciata spalle alla porta dal limite di Bortuluz, ma il Novara di Banchieri questa volta al consueto carattere ha saputo mettere la giusta qualità per ribaltare il risultato prima dei 45′ minuti, con Andrea Cisco e Pablo Gonzalez, decisivi sulle corsie ed un Bortolussi che più supportato è stato decisamente più efficacie anche in zona offensiva. Azzurri che chiudono in vantaggio il primo tempo anche grazie alla solita prova gladiatoria di Sbraga.

Ad inizio di ripresa però, l’ingenuità difensiva di Gonzalez regala il rigore del pareggio ai padroni di casa e dopo un quarto d’ora di quasi nulla, Banchieri cambia volto al Novara con l’ingresso prima di Peralta e Nardi, poi di Piscitella e Cagnano, con Pablo prima e poi al suo posto Pinzauti che si avvicinano a Bortolusi per alzare maggiormente il peso offensivo.

La partita a questo punto vede gli azzurri premere molto, senza però riuscire a creare occasioni concrete, per altro esponendosi a qualche ripartenza dei canarini che si ricompattano dietro la linea della palla per poi provare a ripartire. Il finale si trasforma in un vero e proprio assalto ma malgrado qualche mischia, i ragazzi di Barbieri non trovano il goal che sarebbe valso il 5° posto.

La Formazione

Malgrado le assenze, mister Piaccentini non rinuncia al 4-2-3-1 recuperando però al centro dell’attacco Bortoluz, gioca dal primo minuto l’ultimo arrivato Duca ex Modena.

Nel Novara esordio per Lanni e fuori per sindrome influenzale Cagnano, Simone Banchieri a sorpresa rinuncia a Nardi e da fiducia a Schiavi, con il rientro di Bianchi. Bortolussi e Gonzalez in zona offensiva, sono supportati dalla prima assoluta da titolare per Cisco.

La Cronaca

4′ Incredibile ed immediato il goal di Bortoluz che porta in vantaggio la Pergolettese, con il centravanti che trova lo spazio per la rovesciata a palombella dal limite dall’area che scavalca Lanni leggermente fuori avanzato.

6′ Cross da destra con un attaccante azzurro che va giù in area, ma l’arbitro fa continuare.

15′ Gran numero di Cisco dal fondo e palla pericolosamente in mezzo toccata con un braccio, questa volta è rigore e Schiavi dal dischetto non sbaglia: 1-1.

20′ Barbieri servito da Gonzalez calcia in diagonale da ottima posizione trovando la deviazione in corner di Ghidotti.

36′ Ruba palla il Novara e riparte con Bortolussi che lucidamente una volta sul fondo tocca al centro per Gonzalez il quale non ha difficoltà a mettere in porta. Pergolettese-Novara 1-2.

29′ Opportunità per i padroni di casa con Morello anticipato di testa da due passi, dopo il bel cross di Franchi.

37′ Occasione per Schiavi che scatta sul filo del fuorigioco ma proprio davanti al portiere viene recuperato da Bakayoko.

—– Secondo Tempo

53′ Clamorosa ingenuità di Gonzalez che tocca Ciccone dentro l’area mandando dal dischetto lo stesso Ciccone a trasformare per l’immediato pareggio cremasco.

58′ Doppio cambio per Banchieri: dentro Nardi e Peralta, fuori Schiavi e Cisco, autori entrambi di una buona prova, in particolare il giovane di proprietà del Sasuolo.

64′ Altro doppio cambio con l’ingresso si Cagnano e Piscitella al posto di Cassandro e Buzzegoli.

68′ Gran numero di Piscitella che penetra in mezzo a due ma poi calcia sul primo palo con molti uomini in area di rigore pronti a ribadire in goal.

75′ Ciccone trova l’imbucata per Russo che coglie un palo clamoroso ma c’è la bandierina del collaboratore alzata che avrebbe vanificato il goal.

76′ Ultimo cambio azzurro, con l’ingresso si Pinzauti al posto di Gonzalez.

Il Tabellino

PERGOLETTESE: 1 Ghidotti, 6 Panatti (VCap), 10 Franchi (Cap) (67′ 8 Manzoni), 13 Lucenti, 14 Bakayoko, 21 Morello (74′ 17 Russo), 25 Girgi (46′ 3 Villa), 26 Bortoluz (59′ 9 Malcore), 30 Brero, 32 Agnelli, 35 Duca (46′ 7 Ciccone). A disposizione: 22 Romboli, 5 Mosti, 18 Roma, 20 Ferrari, 23 Canessa, 28 Buffonge, 29 Sbrissa. All: Giambattista Maria Piacentini

NOVARA: 2 Lanni, 4 Sbraga, 6 Pogliano, 8 Schiavi (59′ 7 Nardi), 10 Buzzegoli (Cap) (64′ 24 Piscitella), 11 Cisco (59′ 30 Peralta), 18 Bortolussi, 19 Gonzalez (VCap) (75′ 28 Pinzauti), 23 Bianchi, 26 Barbieri, 33 Cassandro (64′ 3 Cagnano). A disposizione: 1 Marricchi, 5 Bove, 15 Collodel, 17 Paroutis, 25 Bellich, 29 Pinotti, 37 Strechie. All: Simone Banchieri

Arbitro: Sig. Francesco Cosso di Reggio Calabria. Assistenti: Sigg. Mattia Segat di Pordenone e Giorgio Lazzaroni di Udine. Calci d’angolo: Pergolettese-Novara 7-6. Ammonizioni: 19′ Brero (P), 25′ Girgi (P), 52′ Bianchi (N)