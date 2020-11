Oggi in San Gaudenzio, l’ultimo saluto ad Antonio Andretta, stimato dirigente tributario

Nella sua professione Antonio Andretta, è stato un importante punto di riferimento a Novara e provincia. Lascia la moglie Clelia ed i figli Simona, Sergio e Daniele, stimato commercialista e consigliere comunale.

Nel pomeriggio di oggi in San Gaudenzio (venerdì 13 novembre ore 15) l’ultimo saluto ad Antonio Andretta scomparso ieri all’età di 88 anni. Per moltissimo tempo importante dirigente tributario e punto di riferimento a Novara ed nella vecchia (grande) provincia. Padre di Daniele (consigliere comunale e stimato commercialista), Antonio Andretta laureato in Giurisprudenza, vinse il concorso come Capo Gabinetto dell’intendenza di Finanza nel 1954, divenendo poi Giudice della Commissione Tributaria di primo grado e per tre mandati, membro di diritto della Fondazione CRT.

Lascia la moglie Clelia i figli Daniele, Simona e Sergio, oltre agli adorati nipoti. In queste ore molteplici sono state le testimonianze di vicinanza alla famiglia, anche attraverso i social, dove il figlio Daniele ha postato una bella foto, ricordo di un viaggio a Roma, dove è ritratto insieme al fratello, entrambi accolti dall’abbraccio protettivo di papà. “Hai potuto scegliere di lasciarci così come hai sempre vissuto – scrive nel suo post il dott.Daniele Andretta – col timore di recare troppo disturbo. Resta a noi il vuoto incolmabile che soltanto l’amore di padre può significare. Guardaci e proteggici ancora tutti da lassù“.