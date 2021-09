Oltre 40 squadre al Trofeo Città di Novara di basket 3Vs3

Grande successo per College Basket, che ha organizzato la seconda edizione del torneo presso il campo di via Poerio, riservato ai ragazzi under 13, under 15, under 17 e senior.

Lo scorso week-end, presso il College Square di via Poerio, College Basket ha organizzato con grande successo, il secondo Trofeo Città di Novara. Sabato 4 e domenica 5 settembre, oltre 40 squadre con 135 giocatori, si sono dati battaglia nella specialità 3Vs3, in una competizione riservata alle categorie under 13, under 15, under 17 e senior maschili, che ha richiamato sotto la Cupola, giovani cestisti da tutta la provincia e dalla vicina Lombardia.

Tutti i risultati sono pubblicati in coda all’articolo, domenica per premiare gli atleti, c’erano le famiglie di Gianni Delconte, Simone Reuccio e Caterina Morganti, a cui erano dedicati i trofei under 15, 17 e senior e le autorità Marina Chiarelli (assessore del Comune), Ivan De Grandis (consigliere delegato Provincia), il presidente della Federazione regionale pallacanestro Paolo Mastromarco e del Coni provinciale Rosalba Fecchio. Sempre domenica è stata presentata ufficialmente la squadra del Basket Club neo promossa in serie C.

Il torneo ha segnato anche l’avvio della raccolta di fondi per l’acquisto e l’installazione di una copertura per i campi dello Square garden di via Poerio. Grazie all’attività della cucina mobile che ha sfornato panini alla salamella e hamburger per i due giorni di partite sono stati raccolti circa tremila euro: “Sono il nostro primo mattone e ringraziamo chi ci ha aiutato a partire in questa avventura” commenta il presidente Andrea Delconte.

Di seguito riportiamo i risultati delle gare:

U13

1° College Basketball (Guazzoni Leonardo, Lettieri Giacomo, Chiera Lorenzo, Megna Filippo)

2° Slam Dunk (Ferrari Mattia, Chebotarov Daniel, Lapi Francesco, Guarnaschelli Federico)

3° Arrosto e Tiro (Pelli Giacomo, Bressani Carlo, Ngono Onana Etienne, Bressani Giovanni)

U15

1° Ex Trio VBM (Polizzi Federico, Ltifi Kaled, Brianza Riccardo)

2° Albatetti (Kasmi Cristian, Muca Matteo, Giunta Luca, Campaci Fabio)

3° Gorilla Pazzo (Vullo Diego, Zanetta Gregorio, Caramore Ludovico, Miglio Luca)

U17

1° McBucketz (Andretta Gabriele, Cortese Umberto, Pagani Nicolò, Signorelli Filippo)

2° Slam Team (Pozzato Gabriel, Erbetta Emanuele, Boncompagni Leonardo, Bellosta Lorenzo)

3° Le Babysitter di Mande (Mandelli Giovanni, Ruggerone Glaukos, Mazzucchelli Tommaso)

Senior

1° Mo-Cassino (Occhetta Francesco, Zocca Federico, Ceffa Edoardo, Calò Matteo)

2° Butwoman Neverwing (Brustia Tommaso, Cochis Andrea, Tartaglia Michelangelo, Fernandes Julio)

3° Profit & Roll (Galzerano Luca, Galzerano Marco, Villa Stefano, Porta Alessandro)

3 Point Contest U13: Bressani Giovanni, Arrosto e Tiro

3 Point Contest U15: Mora Tomas, Ghemme Lakers

3 Point Contest U17: Erbetta Emanuele, Slam Team

3 Point Contest Senior: Jaome, Pirati Del Pireo, Pirati Del Pireo