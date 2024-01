Orientamento: l’1 e il 2 febbraio c’è una nuova edizione di Wooooow

«Come nella scorsa edizione – spiega il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Cnvv, Marco Brugo Ceriotti – sul parterre del palasport interverranno vari speaker provenienti dalle aziende, dal mondo della scuola e dalle istituzioni del territorio, che informeranno studenti e studentesse sulle opportunità professionali e formative da loro offerte. Complessivamente è prevista la partecipazione di duemila ragazzi e ragazze, provenienti dalle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado delle province di Novara e di Vercelli. Ringrazio tutti gli enti che hanno reso possibile questa edizione: Regione Piemonte-Obiettivo Orientamento Piemonte, Province di Novara e di Vercelli, Ambiti territoriali dell’Ufficio scolastico regionale, Comuni di Novara e di Vercelli, Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e tutte le scuole del territorio, con cui la collaborazione è sempre più intensa e importante».

«Dopo i saluti istituzionali – aggiunge Michael Bagnato, vicepresidente del Gruppo Giovani di Cnvv e project leader di “Wooooow” – il programma delle due giornate prevede interventi di 10 minuti ciascuno: quelli delle aziende che sono partner dell’iniziativa saranno orientati a ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro e a illustrare le competenze che sono più richieste dal sistema produttivo; nella sessione successiva, che sarà dedicata alle opportunità formative del territorio, ospiteremo per la prima volta il Politecnico di Torino e l’Istituto Secoli, oltre ad alcuni giocatori del Novara calcio. Sono previsti anche gli interventi dell’Università del Piemonte Orientale, della Fondazione Academy, di Vco Formazione e della rete di ITS, gli istituti tecnici superiori che offrono percorsi di alta specializzazione sull’energia, l’aerospazio e la meccatronica, le biotecnologie, l’agroalimentare, il tessile-abbigliamento-moda, l’Ict, il turismo e le attività culturali. Il sito web wooooowpiemonte.com, che è in costante aggiornamento, ospiterà anche le registrazioni dell’evento».

«Il nostro auspicio – prosegue Roberta Massaro, vicepresidente del Gruppo Giovani di Cnvv e coordinatrice di “Wooooow” – è che le aziende che interverranno (Birla Carbon Italy, Cavanna, Comoli Ferrari, Corcym, Diasorin Italia, Elecnor, Esseco, Gruppo Ebano, Iem Italia, Loro Piana, Saiet Engineering, Studio Miazzo, Marazzato Soluzioni Ambientali, Procos, Randstad Italia e Roechling Industrial Italy) possano essere di ispirazione per i ragazzi, facendo loro conoscere attività e mansioni a volte sconosciute ma molto ricercate in un mercato del lavoro che è in continua evoluzione. Abbiamo in programma anche gli speech dei rappresentanti di Guardia di Finanza, Esercito, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco, che ringraziamo per la disponibilità insieme agli sponsor tecnici (Adverteaser, B.A.M., Bagnato Immobiliare, Chicco Caffè, Laica, la Valsesiana, l’Opinionista News, Progetto Omnia, Riseria Ceriotti, Serra Real Estate Advisor, Sellmat, Shape the Light, Sibillamedia, Sim Immobiliare e TK) e ad altri importanti sponsor quali Fondazione BPN, Igor e Minerali Industriali».

«Dalla prima edizione a cui ho preso parte, nel 2017 – ha detto durante la conferenza stampa di presentazione Luca Piantanida, assessore a Cultura e Turismo del Comune di Novara – Wooooow è molto cresciuto, e per questo come amministrazione ringraziamo il Gruppo Giovani Imprenditori di Cnvv. I ragazzi di oggi hanno bisogno di essere messi nelle condizioni di conoscere le aziende e questo evento è fondamentale per farli avvicinare a importanti realtà del territorio». «Wooooow – ha aggiunto l’assessore allo Sport del Comune di Novara, Ivan De Grandis – è un momento formativo molto importante, che può indicare nuove strade ai giovani e al quale il sostegno del Comune non mancherà mai. Anche il mondo dello sport può essere un’occasione lavorativa che richiede competenze importanti e per cui servono impegno e costanza».

«L’anno scorso – ha concluso Brugo Ceriotti – grazie ai proventi dell’edizione 2022 di Wooooow abbiamo finanziato un progetto della Fondazione Tangorra che ha attivato percorsi didattici per far acquisire i primi rudimenti della programmazione e della robotica nelle scuole secondarie di primo grado e speriamo di poter fare lo stesso anche quest’anno. Ringrazio anche i componenti del Gruppo Giovani Imprenditori di Cnvv che hanno partecipato attivamente alla realizzazione dell’evento. Siamo ansiosi di verificare quanto questa undicesima edizione di un’iniziativa che è ormai famosa ben oltre i confini regionali potrà guidare i giovani nelle loro scelte, consentendogli di trovare informazioni utili per progettare il loro futuro».

Alcune aziende partner di Wooooow hanno rilasciato le loro dichiarazioni, che sono riportate di seguito.

Brunella Airaudo, Regional Director Randstad Italia: «Da anni Randstad è presente all’evento Wooooow con il supporto dei colleghi della filiale di Novara. Il Salone dell’Orientamento è una importante occasione per stimolare gli studenti e sensibilizzarli nell’affrontare consapevolmente il loro futuro professionale. L’orientamento degli studenti verso il mercato del lavoro rientra tra le attività che contraddistinguono Randstad. In qualità di esperti del mercato del lavoro, avviamo azioni e progetti specifici di orientamento professionale e di transizione scuola-lavoro. Questo ci permette di affiancarci alle aziende che vogliono attrarre giovani talenti, assicurando i lavoratori con le competenze necessarie per affrontare le sfide del domani».

Paolo Ferrari, amministratore delegato Comoli Ferrari: «È per noi una grande soddisfazione fare parte delle imprese partner che contribuiranno alla crescita dei professionisti di domani. Non solo ci sentiamo investiti di un’importante responsabilità nel fornire alle nuove generazioni gli strumenti adatti ad affrontare le sfide che già sul mercato vediamo affacciarsi. Ma riteniamo fondamentale costruire con loro un legame di reciproca fiducia e corresponsabilità per affrontare un futuro che possiamo fronteggiare solo insieme: da un lato l’esperienza e la conoscenza di un mercato in continua evoluzione, dall’altro le competenze più all’avanguardia dei nostri ragazzi».

Francesco Nulli, presidente Esseco: «È la gente e il suo territorio a rendere grande il futuro di una impresa. Per questo Esseco crede nel coinvolgimento delle nuove generazioni a partire dalla scuola e dall’Università per portare innovazione e visione in un settore come la chimica che tocca la quotidianità di ognuno di noi. Ci attendono grandi sfide nell’ottica della sostenibilità ambientale, economica e sociale: con l’entusiasmo e l’intraprendenza dei giovani, siamo certi di poterle superare. Raggiungendo così nuovi successi e traguardi che avremo il piacere di continuare a condividere con la nostra comunità».

Giuseppe Zanotti Fragonara, direttore generale Birla Carbon: «É sempre un piacere ed un’opportunità per Birla Carbon partecipare al tradizionale evento Wooooow, che sosteniamo fin dagli albori. Questi due giorni, ci consentono di approfondire meglio come si evolve il mondo dell’educazione e le esigenze delle nuove generazioni. Nel contempo, presentiamo loro lo scopo della nostra azienda e il nostro prodotto: il carbon black. Insomma, una bella occasione per condividere la forza!».

Enrico Zodio, Ceo Procos: «Procos è orgogliosa di sostenere ed essere parte attiva dell’evento Wooooow io e il mio futuro. Siamo un’azienda dinamica, e crediamo che il futuro sia nelle mani delle nuove generazioni, per questo motivo vogliamo ispirare i giovani ad intraprendere una carriera nel campo delle discipline scientifiche. Le menti creative e innovative di oggi, infatti, saranno i leader e gli innovatori di domani».