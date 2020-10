Bollettino quotidiano Covid dall’Aou del Maggiore: 124 pazienti nei reparti covid, 5 terapie intensive, 3 decessi

Il trend di ricoveri quotidiani si mantiene sopra la decina: ieri + 13, oggi +11. Nelle 24 ore + 2 le terapie intensive.

Sono saliti a 124 i ricoverati presso i reparti covid gestiti dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara. +11 rispetto a ieri, mantenendi i ltrend del periodo appena sopra la decina di ricoveri al giorno. 3 invece i decessi (un uomo del ’36 ed una donna del ’36, più un altro uomo del ’33).

Salgono a 5 le terapie intensive (+2 nelle ultime 24 ore), mentre gli altri ricoveri sono così suddivisi: 15 in subintensiva, 60 nei reparti covid, 29 a galliate, 14 in malattie infettive, 1 in ostetricia.