PAOLO CAMPANATI RIMANE… IN AZZURRO

Novara – E’ di queste ore un annuncio ufficiale: Paolo Campanati il coach che ha guidato dalla panchina la squadra di A2 alla storica promozione in A1 rimane in… Azzurro! “Di concerto con la società – si legge in una nota ufficiale comparsa sui profili social – in virtù anche e soprattutto a tutti gli impegni che la responsabilità tecnica di dirigere la squadra di A1 comporta, rimane ‘in famiglia’ con nuovi ruoli e responsabilità. Farà infatti parte dello staff tecnico della formazione che parteciperà nella stagione 2024/25 al campionato di massima serie. Inoltre a Campanati è stato affidato il ruolo, fondamentale per una società come la nostra che si basa e crede nel settore giovanile, di responsabile del settore Avviamento, cominciando proprio dai più piccoli, per avere in futuro una continuità del progetto Azzurra Hockey Novara. Campanati è un esempio di persona pulita, seria, professionale e soprattutto capace e tutto lo staff dirigenziale accoglie con la massima soddisfazione questa decisione, augurandogli ovviamente ‘Buon lavoro’ con i ‘più piccoli’ e i ‘più grandi’. Perché ricordiamocelo tutti: ora che è arrivata la serie A1 non è un traguardo, ma l’inizio di una nuova, esaltante, faticosa e straordinaria avventura. Tutti insieme!”

Riguardo al ruolo di allenatore della squadra di A1 a breve sarà ufficializzato il nome.