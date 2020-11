Parte forte l’Igor Novara in Champions: 3-0 alle temibili russe della Dinamo-Ak Bars Kazan

Partita perfetta e Dinamo Kazan battuta nettamente 3-0. Nella seconda giornata dalle 17.30 Igor Novara-VK Olomouc, visibile in chiaro sulla pagina youtube della CEV e su Eurovolley TV.

Parte bene l’avventura in Champions per l’Igor Novara, che nella particolare tre giorni di scontri al Pala Igor, studiata per abbassare i rischi legati al Covid, supera meritatamente le russe della Dinamo-Ak Bars Kazan, sulla carta le avversarie più temibili della Pool E.

Il 3-0 finale con parziali 25-19, 25-22, 25-13, testimonia il crescendo inarrestabile delle ragazze di Lavarini, che hanno dovuto un po’ inseguire le russe solo nella fase centrale del 2° set, per poi schiantarle nel terzo periodo.

Una prestazione solida fondata sui fondamentali, a partire dal servizio (6 ace), passando da una ricezione impeccabile (80% positiva). Inutile sottolineare la prestazione in attacco, dove Britt Herbots e Caterina Bosetti, la fanno da padrone (16 e 14 punti) con l’azzurra che fa registrare il 94% in ricezione e 7 vincenti.

Nella seconda giornata di domani (mercoledì 25 novembre) alle ore 17.30, l’Igor Novara affronterà VK Olomouc. Partita visibile in chiaro sulla pagina youtube della CEV (link diretto: https://www.youtube.com/watch?v=mezzA_q2S4U ) e su Eurovolley TV previo registrazione gratuita.

IGOR GORGONZOLA NOVARA – DINAMO-AK BARS KAZAN 3-0 (25-19, 25-22, 25-13)

NOVARA: Populini, Herbots 16, Napodano (L) ne, Zanette ne, Battistoni, Bosetti 14, Chirichella ne, Sansonna (L), Hancock 5, Bonifacio 6, Washington 8, Smarzek 9, Costantini ne, Daalderop 1. Allenatore: Stefano Lavarini. Assistente: Davide Baraldi.

KAZAN: Podkopaeva (L), Biryukova 6, Maryukhnich 2, Koroleva 6, Kotikova, Popova, Fabris 10, Bricio 13, Startseva 1, Fedorovtseva 5, Kadochkina ne, Akimova, Konovalova. Allenatore: Rishat Gilyazutdinov. Assistente: Alexey Korolev.

ARBITRI: Ivaylo Ivanov (BUL) e Sinisa Ovuka (BIH)