Parti pericolanti su un ponte della Milano-Domodossola: è un Paese strutturalmente vecchio che sta crollando

I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire ad Arona per rimuovere parti pericolanti di un ponte della linea ferroviaria Milano-Domodossola. L’ennesimo campanello d’allarme che riguarda un sistema infrastrutturale vecchio e trascurato.

La tragedia accaduta sulla funivia Stresa-Mottarone, è solo l’ultimo di una serie di eventi, che messi insieme, restituiscono un quadro allarmante che riguarda molte infrastrutture del Paese, spesso e volentieri strategiche. E purtroppo, il nostro territorio non sfugge alla regola: molte delle opere costruite dal dopo guerra in avanti, hanno il peso del tempo che le sta schiacciando, e poco o nulla è stato fatto a partire dagli anni 90′, per rinnovarle o metterle in sicurezza nel medio o lungo periodo

Per fortuna l’intervento di ieri sera ad Arona, da parte dei Vigili del Fuoco, verrà derubricato a semi routine, ciò non toglie che non sia più accettabile, arrivare a veder cadere pezzi di un ponte, senza dare corso preventivamente, ad una costante opera di manutenzione, che passi prima dal completamento del monitoraggio complessivo delle infrastrutture, che sembrava dirimente subito dopo il crollo del Ponte Morandi, al fine di stabilire una cronologia delle priorità e delle urgenze.

Per entrare nel dettaglio di quanto accaduto sulla linea ferroviaria Domodossola-Milano, i vigili del Fuoco Arona, unitamente ai VVF di Romagnano Sesia, Carabinieri della Tenenza di Arona, Polfer di Novara, unitamente ad un tecnico RFI; sono intervenuti dopo le 10 di ieri sera (martedì 25 maggio) per rimuovere alcune parti pericolanti del ponte in oggetto, provvedendo a mettere in sicurezza il luogo.