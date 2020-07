Partiti i Saldi, da Federconsumatori utili consigli per evitare incauti acquisti

Dopo la delibera della Giunta Regionale, sono partiti i saldi estivi con lo scopo di provare a rianimare il settore commerciale del Piemonte. Da Federconsumatori Novara alcuni utili consigli.

Partono oggi in Piemonte (sabato 25 luglio) e non il 1° agosto, i saldi estivi, come stabilito da una delibera della Giunta regionale, avente lo scopo di favorire in ogni modo possibile la ripartenza e la crescita del settore in un contesto e quadro socio-economico purtroppo fortemente critico.

Da Federconsumatori Novara arrivano alcune raccomandazioni per evitare incauti acquisti e soprattutto eventuali condizioni di poca trasparenza.

Prezzi: il cartellino del prodotto deve indicare per legge sia il prezzo pieno sia quello ridotto e la percentuale di sconto. In caso di offerte poco trasparenti rivolgersi alla Polizia Municipale. Diffidare di sconti esagerati che potrebbero celare brutte sorprese. Gli esercenti hanno l’obbligo di accettare pagamenti con bancomat e carte di credito.

Prove e cambi: specie per l’abbigliamento chi vende non ha obbligo di permettere la prova dei capi; anche il cambio merce non è obbligatorio ma a discrezione del venditore. Chiedere prima di pagare le condizioni praticate. Diffidare di chi non consente la prova dei capi in negozio.

Garanzie: non vi è obbligo alla sostituzione del capo ma diversa è la situazione relativa a un capo o prodotto difettoso. I prodotti nuovi hanno una garanzia di due anni e di un anno quelli usati. Conservare lo scontrino per pretendere il cambio di prodotti difettosi o con vizi di conformità accertati entro 24 mesi dall’acquisto. Riparazioni e sostituzioni vanno chieste direttamente a chi ha venduto il prodotto.

Acquisti on line: questa pratica va diffondendosi anche se non consente ovviamente la prova e il controllo fisico. E’ opportuno consultare tutte le informazioni presenti sul sito. Per i prodotti acquistati on line a differenza degli acquisti in negozio è possibile esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni dall’avvenuta consegna del prodotto. Verificare in anticipo le informazioni relative al diritto di recesso oltre che l’’affidabilità della piattaforma su cui si acquista.Per garantire la sicurezza dei pagamenti on line è importante utilizzare una connessione protetta: controllare che l’indirizzo del sito sia preceduto da sigla HTTPS e verificare altresì la presenza dell’immagine di un lucchetto.

Federconsumatori Novara si dice disponibile per ulteriori chiarimenti, in ogni caso rammenta quanto sia importante, in caso di irregolarità, rivolgersi alla Polizia Municipale