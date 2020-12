Per favorire gli acquisti in città, tariffe parcheggi agevolate fino a capodanno

Il provvedimento deciso dall’Amministrazione Canelli, sarà in vigore sino al 31 dicembre. L’elenco delle vie e piazze dove 2 ore di parcheggio costeranno 20 centesimi.

Cambio di tariffa per parcheggiare in città durante le festività natalizie, deciso dall’Amministrazione Comunale di Novara. Da mercoledì 9 dicembre infatti e fino al 31 dicembre, nei posti auto a pagamento di fascia A, si potrà parcheggiare per le prime due ore con soli 20 centesimi, anziché Euro 2,70.

“Dopo aver fortemente voluto mantenere come gli altri anni gli addobbi e gli allestimenti natalizi, questa è un’altra piccola ma significativa misura di attenzione per andare incontro alle esigenze di tanti commercianti – dichiara il Sindaco di Novara Alessandro Canelli – che giustamente hanno bisogno di essere aiutati in un periodo drammatico come quello attuale. Con questa misura, consentiremo ai loro possibili clienti di posteggiare in città nelle zone più prossime al centro storico sostanzialmente gratis per le prime due ore, così come avviene nei centri commerciali, e nello stesso tempo si garantisce anche l’incentivo alla rotazione dei parcheggi ogni due ore”.

Per il tempo successivo alle prime due ore e nei parcheggi delle altre fasce previste dal piano Musa la tariffa rimane quella ordinaria.



“Siamo consapevoli del fatto che questo Natale – aggiunge l’assessore al Commercio Elisabetta Franzoni – non sarà come tutti gli altri e che ci porteremo dietro ancora per qualche tempo le conseguenze oggettive di questa emergenza sanitaria. Ma è necessario dare un segnale a chi, con grande coraggio, cerca di tenere in piedi la propria attività, nonostante le chiusure e le restrizioni. Agevolare in ogni modo il commercio e i cittadini, in questo momento, è una priorità che stiamo affrontando con tutti gli strumenti e le risorse a disposizione”.



L’iniziativa è valida in: viale XX Settembre, piazza Martiri, via Morera, baluardo Quintino Sella, viale Turati, largo Bellini, via Solaroli, corso Mazzini, largo Alpini, baluardo Partigiani, corso Garibaldi, corso della Vittoria (fascia A), via San Francesco, viale Manzoni, baluardo Lamarmora.

Fonte Ufficio Stampa Comune Novara