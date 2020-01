Per i lavori al Cavalcavia, Federconsumatori chiede un incontro con l’Amministrazione

Sui lavori fatti e sulla seconda parte della ristrutturazione del Cavalcavia di S.Agabio, Federconsumatori Novara vuole vederci chiaro ed ha chiesto un incontro in Comune per parlare con l’Assessore competente.

Federconsumatori Novara aveva già commentato con sufficiente perplessità l’esito della ristrutturazione del cavalcavia di S. Agabio-C.so Trieste definendo “grave e inaccettabile il risultato dell’intervento di RFI” in quanto il nuovo guard rail impedirebbe un corretto raggio di sterzata ai bus con conseguente pregiudizio alla sicurezza della circolazione, ora a seguito dell’annuncio da parte dell’Amministrazione Canelli, del prossimo avvio di un cantiere dedicato alla seconda ed ultima parte dei lavori di competenza, Federconsumatori Novara torna sulla vicenda, chiedendo un incontro a Palazzo Cabrino per sapere “come il Comune di Novara intende comportarsi verso RFI per la questione guard rail e circolazione bus e per una doverosa tutela di quanti utilizzano il servizio SUN ma anche per evitare che questa seconda fase di lavori trascuri le necessarie esigenze del transito in sicurezza di pedoni e ciclisti sul cavalcavia – spiega Daniele Testaverde,responsabile novarese di Federconsumatori – abbiamo deciso di chiedere un incontro urgente con l’Amministrazione comunale,in particolare con il competente Assessore’.