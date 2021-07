Per il nubifragio nel novarese, la Provincia chiede alla Regione Piemonte lo Stato d’Emergenza

Il Presidente Binatti: “Alla Regione Piemonte, chiediamo un effettivo sostegno a cittadini, attività produttive ed Enti pubblici del nostro territorio”.



“Questa mattina ho formalizzato presso la Regione Piemonte la richiesta per lo stato di emergenza per i Comuni del territorio novarese che hanno subito danni a causa della tromba d’aria che si è verificata nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 7 luglio”.

Più che le parole del presidente della Provincia di Novara Federico Binatti, sono le immagini e le testimonianze, postate sui social dai cittadini delle zone colpite, a dare il senso di quanto accaduto nel novarese, ieri nel tardo pomeriggio.

Danni ingenti e momenti di autentica paura, per chi suoi malgrado, si è trovato nel mezzo del nubifragio abbattutosi nel dintorni di Novara.

Nel provvedimento annunciato da Binatti, la Provincia di Novara “chiede un effettivo sostegno a cittadini, attività produttive ed Enti pubblici del nostro territorio che, in queste ore, stanno facendo la conta di danni che, in diversi casi, sono stati davvero devastanti. I nostri Uffici sono già in contatto con i sindaci dei Comuni più colpiti per valutare le diverse situazioni. La richiesta dello stato di emergenza alla Regione è un atto dovuto e doveroso nei confronti di numerose persone. In questo frangente – conclude il presidente – mi preme ringraziare i Comandi di Polizia locale, le forze dell’ordine, i Vigili del fuoco, tutti i volontari di Protezione civile e i dipendenti degli Enti locali che da ieri pomeriggio si sono messi a disposizione della popolazione, lavorando incessantemente per garantire la sicurezza e riportare, ove possibile, la situazione alla normalità”.

Fonte Ufficio Stampa Provincia Novara