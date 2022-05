Per il terzo anno consecutivo il Lido di Gozzano ottiene la Bandiera Blu

Le analisi microbiologiche ed il giudizio della FEE Italia, conferiscono a Gozzano l’importante riconoscimento, confermando il Lido come unica Bandiera Blu del lago d’Orta.

Per il terzo anno consecutivo, il Lido di Gozzano ottiene il riconoscimento della Bandiera Blu ed il Comune di Gozzano si conferma l’unica realtà della riviera cusiana, che può vantare un tale certificazione dell’alto livello di balneabilità delle sue acque, rilasciata dalla FEE Italia.

La Fondazione per l’Educazione Ambientale nata nel 1981, attribuisce le prestigiose Bandiere Blu, sulla base di un eco-label volontario, che viene assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. Il presupposto principe è innanzitutto la qualità delle acque, che per quanto attiene la balneabilità, devono risultare pure anche da un punto di vista microbiologico. I rilevi sono effettuati da Arpa Piemonte sulla base di due campionamenti mese, da maggio alla fine di settembre. L’ultimo campione prelevato il 10 maggio scorso (il primo della nuova stagione balneare) nelle acque antistanti il Lido di Gozzano, ha confermato le ottime condizioni di salubrità, che hanno consentito di riconfermare la Bandiera Blu.

Per quanto attiene la sostenibilità e la valorizzazione del territorio, “Stiamo promuovendo delle attività proprio al Lido di Gozzano – ci spiega Francesca Tucciariello, Assessore con delega all’Ambiente e Sport – tra le quali l’evento del prossimo 18 giugno, ‘Oceanman Lago d’Orta 2022’ AGOD’ORTA 2022″, e le maratone che si svolgeranno a giugno (4 giorni) e ad agosto (10giorni). Nell’ambito della festa dello sport prevista per il prossimo 18 settembre, ci sarà la seconda edizione della gara di nuoto pinnato ‘Torre del Buccione’ organizzata da Sub di Dive Project SUb&Sport-Lido di Gozzano. Inoltre, in accordo con i gestori del Lido, stiamo programmando la prossima stagione balneare estiva”.