“Per integrarmi pulisco le strade per 50 cent” così lo stradino straniero già visto all’opera in v.le Giulio Cesare e via Verdi

“Per integrarmi pulisco le strade per di 50 cent” così lo stradino straniero già visto all’opera in v.le Giulio Cesare e via Verdi

Le foto postate sui social fanno discutere i novaresi. Buona volonà da premiare o c’è dell’altro?

Una strada pulita, i sacchi con quanto raccolto pronti da portare via, ed un cartello che spiega il perchè di quel lavoro. E’ il riassunto a parole di ciò che dicono le immagini, sotto forma di fotografie che un cittadino novarese ha voluto postare su una delle pagine social della città.

Il cartello dice testualmente: “Gentili signori, desidero integrarmi onestamente nella vostra città, senza chiedere l’elemosina. Oggi terrò pulita la vostra strada, in cambio spero di ricevere 0.50 centesimi. Grazie”.

Il gesto, unito ai modi gentili ella richiesta, ha trovato la quasi totale approvazione degli iscritti alla pagina, anche se non manca qualche riflessione critica. “E’ comunque chiedere l’elemosina” scrive una donna; qualcuno accenna al problema del “lavoro a nero”, mentre altri ricordano di aver letto lo stesso cartello altrove (Roma e Torino ad esempio), lasciando intendere nel dubbio, che ci possa essere qualcuno alle spalle che detti una sorta di regia: “non si e’ inventato niente, c’è chi nell’ombra dà loro input, senza farsi notare, lasciando capire che sia un’iniziativa personale”.

Chi ha postato le foto e risiede in zona, è sicuro che si tratti di una persona a modo che viene da Vercelli e che si guadagna un tozzo di pane così, aggiungendo che “i marciapiedi sono lasciati al degrado. Il lavoro così non esiste, che si faccia avanti qualcuno per dargliene uno …se lo merita”.

Altri cittadini dicono di averlo visto operare anche in altre zone, ad esempio in via verdi, chiedendo al Sindaco di passare a vedere e perchè no, di fornire il volenteroso di una scopa adatta, perchè “poverino ha proprio una scopetta”…