Per la Squadra Volante tre nuove Alfa Romeo Giulia già operative a Novara

Sono tre automobili 2000 turbo benzina per 201 CV, trazione posteriore, cambio automatico con possibilità di utilizzare il selettore per cambio manuale ad otto marce.

La Questura di Novara ci comunica, che le sono state assegnate e subito divenute operative, le nuove Alfa Romeo Giulia, tre nuove auto che andranno a rinforzare le dotazioni della Squadra Volante della Questura di Novara.

“Nuovi interni e livrea accattivante, fanno dell’Alfa Giulia il mezzo di punta delle Volanti – si legge nel comunicato – 2000 turbo benzina per 201 CV, trazione posteriore, cambio automatico con possibilità di utilizzare il selettore per cambio manuale ad otto marce. La Giulia, inoltre, è semi blindata con cella di sicurezza per il trasporto in sicurezza di due fermati”.

Una nota curiosa: nel corso del servizio fotografico gli Agenti sono stati chiamati dalla Sala Operativa, “battezzando” così una delle tre Alfa Giulia, con il suo primo intervento: per questo in alcune foto, effettuate davanti alla Questura, intravedete due auto e non più tre.