Per Novara-Pontedera 800 spettatori potranno tornare allo Stadio Silvio Piola. Biglietti su Vivaticket da giovedì 15 ottobre

Per Novara-Pontedera 800 spettatori potranno tornare al Silvio Piola. Biglietti su Vivaticket da giovedì

A seguito del nuovo DPCM e dopo la riunione fa le autorità ed il Novara calcio, lo Stadio Silvio Piola può tornare ad ospitare il pubblico fino ad 800 spettatori.

L’ultimo DPCM varato dal Consiglio dei Ministri per limitare la diffusione del Coronavirus per ciò che concerne lo sport professionistico, conferma il limite di presenze allo stadio entro il 15% della capienza e comunque non superiore ai 1000 spettatori. Regioni e Province (autonome) di concerto con il ministero della Salute, in base all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, avranno la facoltà di stabilire, un numero massimo di spettatori relativamente alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi e degli impianti al chiuso, o di emanare norme proprio, ma solo in senso restrittivo.

Dopo la riunione in Questura fra le autorità competenti ed il Novara calcio, si va verso l’apertura anche dello Stadio Silvio Piola, che domenica prossima 18 ottobre alle ore 15, ospiterà la partita Novara-Pontedera valida per la 5a Giornata del Campionato di serie C Girone A.

Sarà aperto il Settore Tribuna Centrale limitatamente ad 800 paganti, ovviamente l’accesso allo stadio e la sistemazione sugli spalti, dovrà seguire le norme di distanziamento sociale previste per gli spettacoli all’aperto (almeno un metro di distanza) e tutti i presenti dovranno indossare la mascherina.

Per quanto riguarda la modalità di acquisto, sarà possibile solo sul circuito Vivaticket sia on line, sia nei punti vendita abituali a partire dalla giornata di domani, giovedì 15 ottobre. Prezzo unico Euro 20,00.