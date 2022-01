Peste suina nel novarese: situazione e controlli da parte della Provincia

Binatti: “La situazione epidemiologica è in continua evoluzione, essenziale la collaborazione di allevatori e cittadini”.

In un comunicato stampa, il presidente della Provincia di Novara Federico Binatti e il consigliere delegato a Polizia provinciale, Caccia e Pesca e Guardie ecologiche volontarie Arduino Pasquini, hanno fatto il punto sulla situazione nel novarese , rispetto al virus della Peste Suina Africana, che ha visto emergere un grave focolaio nell’Alessandrino (per alcuni Comuni del quale sono state emanate da parte della Regione Piemonte particolari restrizioni per arginare la propagazione del contagio) e la Liguria.

“A oggi – precisano il presidente e il consigliere – non sono stati fortunatamente rilevati nel Novarese segni di presenza di Psa, malattia che colpisce il maiale domestico e anche il cinghiale, ampiamente presente nella nostra zona e che potrebbe rappresentare il veicolo di contagio. La situazione epidemiologica è comunque in continua evoluzione e sotto strettissima osservazione da parte delle autorità sanitarie: proprio per questo motivo risulta essenziale la collaborazione dei cittadini affinché ogni caso sospetto venga prontamente segnalato”.

La peste suina africana è una malattia virale, non trasmissibile all’uomo, “contro la quale non esiste cura o vaccino: è estremamente grave e spesso letale per gli animali colpiti ed è, di conseguenza, causa di ingenti danni alle produzioni zootecniche suine direttamente a causa della mortalità e indirettamente a causa delle restrizioni del commercio nazionale e internazionale di suini e prodotti derivati. La Provincia, per le proprie competenze e con i propri mezzi, è al lavoro per il controllo del territorio e per far sì che questa situazione non debba costituire un problema e un motivo di penalizzazione per i nostri allevatori. Riteniamo quindi fondamentale – ribadiscono a conclusione il presidente e il consigliere – che, per scongiurare la diffusione della malattia, anche i cittadini siano particolarmente attenti e collaborativi, segnalando in ogni momento gli eventuali casi sospetti agli uffici dell’Asl Novara, competente per rilievi e verifiche”.

Fonte Ufficio Stampa Provincia Novara