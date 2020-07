Picchia e rapina la convivente in via Turati, 31enne arrestato dai Carabinieri di Novara

Nella notte fra venerdì e sabato 4 luglio, un 31enne dell’Equador ha prima malmenato e poi derubato la convivente. Le testimonianze di alcuni passanti indirizzano i Carabinieri all’arresto.

Prima la lite, poi le botte ed infine la rapina. Protagonista dell’increscioso episodio di violenza e furto, M.M.A. (queste le iniziali) equadoriano di 31 anni già noto alle forze dell’ordine. Il fatto è avvenuto verso le tre del 4 luglio in via Filippo Turati a Novara, e non è passato inosservato ad alcuni passanti, i quali avvertendo i Carabinieri e fornendo loro le testimonianze utili, hanno consentito ai militari di avviare la ricerca dell’uomo, conclusasi positivamente presso l’abitazione dello stesso. Dopo aver malmenato la convivente, il 31enne si è impossessato della borsa di proprietà della donna, contenente: cellulare, portafogli e vari effetti personali, per poi dileguarsi prima di ritirare nella propria abitazione. Una volta fermato l’uomo e perquisito l’appartamento, i Carabinieri hanno ritrovato la refurtiva e la logica conseguenza dell’udienza svoltasi nelle scorse ore, è stata la convalida dell’arresto da parte del giudice, il quale ha pure disposto il divieto di avvicinamento alla parte offesa.