PIÙ ARGENTINA CHE ITALIA. GLI AZZURRI PER IL BRONZO CONTRO IL PORTOGALLO (ORE 15 RAISPORT)

Novara – L’Argentina si è dimostrata anche in questo Mondiale una squadra da battere per la vittoria. L’assenza dell’asso Romero, non ha pesato in un team che si è dimostrato molto più duttile, avendo l’innata caratteristica offensiva nel suo DNA. L’Italia ha messo in pista nel primo tempo uno dei momenti più intensi della sua recente storia, tenendo testa colpo su colpo. L’intensità offensiva degli argentini però è stata predominante nella conta finale dei goals, nonostante le perfomance di Cocco e Malagoli siano stati tra le più evidenti della Semifinale (5-4 il finale). Per gli Azzurri di Bertolucci ci sarà ancora la Finale di Bronzo alle ore 15 in diretta Raisport contro il Portogallo, l’escluso di lusso nella Finale, sconfitto ai rigori dalla Spagna. Le Azzurre invece si sono classificate quarte nel torneo femminile. L’ennesimo piazzamento di lusso, per la terza volta consecutiva, per un gruppo che rimarrà nella storia dell’hockey pista femminile. Il risultato è stato perentorio a favore delle sudamericane, in un break decisivo a metà gara che ha fatto pendere la bilancia ad un solo lato (9-0 il finale).

Confermato il quintetto-tipo schierato da Bertolucci, Gnata, Banini-Cocco, Verona-Ipinazar. Si parte subito a mille nel pandemonio del PalaIgor. Alessandro Verona dopo 30 secondi trafigge Acevedo ma dopo altri 30 secondi pareggia i conti di Navarro. L’Argentina è più pericolosa grazie ai suoi grandissimi attori che calcano i più importanti parquet del mondo, ma Gnata ci mette un paio di grandi parate su Ordonez e Navarro. Cartellino blu a Cocco al minuto 7 per bastone alto. Lucas Martinez dal tiro diretto riesce a superare Gnata per il 2-1. Dura un attimo il vantaggio perché Francisco Ipinazar colpisce per il pareggio 2-2, aiutato anche da una deviazione della pallina da parte di un difensore. Cartellino blu per Rampulla al minuto 11 per atterramento di Malagoli. Dai 7,40 m Giulio Cocco fa esplodere il PalaIgor, arrivato a 3600 persone, nuovo record storico per una partita di Hockey Pista in Italia, con una grande azione in alzata e schiacciata, eludendo Acevedo. Partita molto aperta ad ogni soluzione, dove è l’estrosità ad emergere in un due squadre velocissime. Al minuto 16 Navarro pareggia 3-3 con l’azione veloce in area, anticipando l’uscita di Gnata da un assist filtrante. In avvio di secondo tempo, Ordonez, ex Valdagno, realizza il nuovo vantaggio albiceleste con un tiro da oltre 11 metri che si stampa sul palo e gol. I ritmi non si abbassano, in un continuo ribaltamento di fronte: le occasioni pericolose sono da ambedue le parti, anche se l’Argentina sembra avere più spinta centrale. In una di queste occasioni arriva la rete di Lucas Martinez, in contrattacco, mettendo la pallina sotto l’incrocio per il 5-3 a 10 minuti dalla fine. Malagoli riapre la speranze azzurre con un’azione di grande velocità in collaborazione con Banini. Cartellino blu per Bridge ma sul tiro diretto Cocco non riesce a superare di nuovo di Acevedo, come del resto nel powerplay, dove non si riesce a trovare lo specchio della porta. Il bonus dei falli arriva per l’Italia: sul tiro diretto Ordonez viene ipnotizzato da Gnata a soli 3 minuti dalla sirena. Negli ultimi secondi l’Argentina riesce a contenere le ondate italiane ed il risultato non cambia più, consegnando all’Argentina l’ennesima finale delle sue 17 edizioni consecutive tra le migliori quattro.



Quintetto-tipo per l’ultima uscita della Nazionale Femminile, Caretta, Lapolla-Ghirardello, Maniero-Orsato. Subito in rete l’Argentina con l’internazionale Julieta Fernandez che colpisce sottomisura sull’assist della sorella. L’Italia risponde con le ripartenze veloci delle sue ragazze però non riesce ad impensierire in maniera pericolosa la retroguardia sudamericana. Palo al minuto 12 di Fernandez. Fatali gli ultimi tre minuti quando le Azzurre incassa tre reti in pochi secondi. Due reti di Daiana Silva, uno dal limite dell’area ed uno in contropiede, ed uno di Gimena Gomez sottoporta. Argentina ancora a segno in avvio di secondo tempo: la doppia respinta su rigore di Caretta non basta, perché Felamini ha una terza conclusione a sua disposizione per il 5-0 di parziale. Giudice mette in pista anche Meneghello, ma il risultato è sempre favorevole all’Argentina che in una decina di minuti vola sul 9-0 con le reti in velocità con evidente difficoltà delle azzurre a contenere l’avversario. Per le Azzurre ancora una volta la certezza della terza top four consecutiva, un successo clamoroso se guardiamo anche ad altre realtà ben più attrezzate.

Senior Men World Championship (diretta integrale www.worldskate.tv)

1a giornata – Lunedì 16/9/2024 – ITALIA-Cile = 7-0

2a giornata – Martedì 17/9/2024 – Francia-ITALIA = 0-1

3a giornata – Mercoledì 18/9/2024 – Spagna-ITALIA = 4-3

Quarti di finale – Venerdì 20/9/2024 – ore 18:15 – ITALIA-Angola = 5-2

Semifinale – Sabato 21/9/2024 – ore 16:00 – Argentina-ITALIA = 5-5

Finale 3°/4° posto – Domenica 22/9/2024 – ore 15:00 – ITALIA-Portogallo – diretta televisita RAISPORT canale 58 diretta RaiPLAY e FISRTV.it

Senior Women World Championship

1a giornata – Lunedì 16/9/2024 ore 19:00 – ITALIA-Inghilterra = 4-0

2a giornata – Martedì 17/9/2024 ore 19:00 – Cile-ITALIA = 2-3

3a giornata – Mercoledì 18/9/2024 ore 19:00 – Spagna-ITALIA = 3-0

Quarti di finale – Giovedì 19/9/2024 ore 21:00 – ITALIA-Colombia = 6-0

Semifinale – Venerdì 20/9/2024 ore 21:00 – Portogallo-ITALIA = 2-0

Finale 3°-4° posto – Sabato 21/9/2024 ore 13:30 – ITALIA-Argentina = 0-9

MASCHILE – ARGENTINA-ITALIA = 5-4 (3-3, 2-1)

Argentina: Acevedo, Navarro, Garcia R, Ordonez (C), Mena – Martinez, Platero, Rampulla, Bridge, Grimalt – All. Pae

Italia: Gnata, Banini, Cocco (C), Verona, Ipinazar – Malagoli, Compagno, Gavioli, Faccin, Zampoli – All. Bertolucci

Marcatori: 1° tempo: 0’30” Pozzato (ITA), 1’04” Navarro (ARG), 7’20” Martinez (tiro diretto) (ARG), 10’12” Ipinazar (ITA), 11’57” Cocco (tiro diretto) (ITA), 16’32” Navarro (ARG) – 2° tempo: 1’58” Ordonez (ARG), 14’35” Ordonez (ARG), 19’28” Malagoli (ITA)

Espulsioni: 1° tempo: 7’20” Cocco (2′) (ITA) e 11’57” Rampulla (2′) (ARG) – 2° tempo: 19’42” Bridge (2′) (ARG)

Arbitri: Fernandez (SPA) e Gonzalez (SPA)

FEMMINILE – ITALIA-ARGENTINA= 0-9 (0-4, 0-5)

Italia: Caretta, Lapolla (C), Ghirardello, Maniero, Orsato – Rossetto, Bertinato, Cerato, Taccardi, Meneghello – All. Giudice

Argentina: Jara N, Fernandezz V, Fernandez J, Agudo (C), Felamini – Silva, Gomez, Soto, Maldonado, Jara A – All. Castro

Marcatrici: 1° tempo: 1’53” Fernandez J (ARG), 20’49” Silva (ARG), 21’06” Gomez (ARG), 21’17” Silva (ARG) – 2° tempo: 4’10” Felamini (ARG), 9’07” Maldonado (ARG), 11’25” Maldonado (ARG), 12’03” Fernandez J (ARG)

Arbitri: Correia (POR), Coelho (POR)