Positivo al coronavirus, 24enne novarese indagato dalla Polizia per violazione dell’isolamento domiciliare

Nei pressi dell’uscita di Novara Est sulla A4, una pattuglia della Polizia Stradale ha sorpreso un giovane della Provincia di Novara risultato positivo al covid-19, in violazione dell’obbligo d’isolamento domiciliare

Un giovane 24enne residente in provincia di Novara, risultato positivo al coronavirus e per questo sottoposto ad isolamento domiciliare dal S.I.S.P. – A.S.L. di Novara; è stato sorpreso da una pattuglia della Polizia Stradale, nei pressi del casello autostradale della A4 di Novara Est, in compagnia di una ragazza.

In una nota stampa diffusa dalla Questura di Novara si legge che “Per quanto precede, veniva denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara per la violazione dell’art. 260 del Regio Decreto 27.07.34 nr.1275 in relazione all’art. 4 commi 6° e 7° del D.L. 25.03.2020 nr.19 (mancata osservanza di un ordine legalmente dato per impedire l’invasione e la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo) con l’intimazione per entrambi all’immediato ritorno nel domicilio indicato”.