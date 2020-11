Prenoti in farmacia e fai il test rapido in auto al Terdoppio. Buono dal comune per chi ha difficoltà economiche

L’iniziativa del Comune di Novara con l’Associazione Titolari Farmacie della Provincia di Novara. Il tendone dove si svolgeranno i test ”drive through”, messo a disposizione e montato dai giostrai Claudi.

Grazie ai giostrai della famiglia Claudi, che hanno messo a disposizione e montato il tendone, solitamente utilizzato nell’ambito della loro attività di giostrai (sospesa a causa dell’emergenza sanitaria); da oggi (giovedì 19 novembre) nel piazzale antistante il Palazzetto del Terdoppio (davanti alla piscina estiva), sarà possibile effettuare il test rapido con il sistema del ”drive through”.

Il servizio di test rapidi per rilevare la positività al Covid-19, sarà attivo presso il Palazzetto del Terdoppio, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 17 e il sabato dalle 8 alle 14.

L’iniziativa, promossa da Comune di Novara e Associazione Titolari Farmacie della Provincia di Novara, e si basa sulle prenotazioni degli interessati, presso la propria farmacia di fiducia.

“Il Comune di Novara ha accolto la proposta dei Farmacisti – spiega il Sindaco di Novara Alessandro Canelli – con l’obiettivo di effettuare un ulteriore screening della popolazione per individuare i soggetti positivi al Covid affinché possano essere segnalati ai rispettivi medici di base ed essere messi in isolamento. Un’iniziativa, questa, che non sostituisce l’azione dell’Asl, ma, al contrario, la integra e che ci consente di accelerare l’individuazione dei positivi cercando di minimizzare la trasmissione del contagio”.

Per gestire le prenotazioni, l’Associazione Titolari Farmacie novaresi, ha messo a punto una piattaforma ed un protocollo, siglato con l’Ordine dei medici novaresi. “I tamponi verranno effettuati a coloro che mostrano sintomi o che sono entrati in contatto con persone risultate poi positive – spiega il presidente dell’Atf Enrico Luoni – Gli stessi dovranno fornire le proprie generalità e la targa dell’auto con la quale arriveranno al drive through. Dopo il tampone rapido (che sarà effettuato da medici e infermieri), sotto il tendone del Palazzetto del Terdoppio, chi risulterà positivo verrà segnalato al proprio medico di base che inserirà il nominativo in piattaforma, avviando la tradizionale procedura con l’Asl per l’isolamento e il successivo tampone molecolare. Le farmacie sono in grado di attuare questo metodo di screening grazie alla capillarità e alla disponibilità durante l’intera giornata”.

Ai tamponi rapidi, si affianca un’altra iniziativa promossa dal Comune di Novara in collaborazione con i farmacisti: “Il servizio di drive through è a pagamento – spiega il Sindaco Alessandro Canelli – ma ci sono persone che, pur presentando sintomi evidenti, non possono permettersi di verificare la loro situazione di salute per problemi economici. Di loro si farà carico il Comune acquistando dall’associazione Farmacisti, al prezzo di costo, i tamponi rapidi necessari alle persone in difficoltà. Stamperemo una sorta di buono tampone con il quale queste persone potranno recarsi nelle farmacie a ritirare un test che verrà pagato dal Comune”.

