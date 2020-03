Presi ad imbrattare la carrozza del treno, tre giovani denunciati dalla Polfer di Novara

Avevano imbrattato con della vernice l’ultima carrozza di un treno lungo l’asse Torino-Milano i tre giovani milanesi denunciati dalla Polizia Ferroviaria di Novara

Il bilancio dell’attività settimanale portata a termine dalla Polizia Ferroviaria nelle stazioni di Piemonte e Valle d’Aosta, ha portato all’arresto di una persona, 16 persone indagate e 2.281 identificati, di cui 571 stranieri, 114 minori e 496 con precedenti di Polizia con 31 veicoli controllati.

A Novara, il personale della Polfer ha denunciato tre ragazzi, tutti residenti nel milanese, per imbrattamento. I giovani preso posto nell’ultima carrozza di un regionale veloce sulla tratta Torino-Milano, sono stati sorpresi dal Capotreno mentre con pennarelli indelebili imbrattavano i finestrini della carrozza. Gli operatori Polfer all’arrivo del treno in stazione a Novara, hanno fermato i giovani e dopo aver effettuato una compiuta identificazione li hanno denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

Per le proprie attività della scorsa settimana, il Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta, ha messo in campo 253 pattuglie in stazione e 84 a bordo treno. 209 treni scortati e 12 pattuglie antiborseggio in abiti civili per contrastare i furti in danno dei viaggiatori, 17 servizi lungo linea e 16 di Ordine Pubblico.